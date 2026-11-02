Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Знаємо від розвідки, що Росія готує новий масований удар по нашій країні, передусім по енергетиці та логістиці – звернення Президента
Знаємо від розвідки, що Росія готує новий масований удар по нашій країні, передусім по енергетиці та логістиці – звернення Президента

2 листопада 2026 року - 21:25

Переглянути всі відео
ностанні новини

Іспанія надає Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Педро Санчесом

5 листопада 2026 року - 22:50

Нам потрібне обладнання, сумісне з нашою електромережею: компанії в Іспанії та Латинській Америці можуть допомогти із цим – Президент на спеціальній панелі Іберо-американського саміту

5 листопада 2026 року - 22:40

Президент України зустрівся з Королем Іспанії Феліпе VI

5 листопада 2026 року - 21:38

Звернення Президента до учасників спеціальної панелі 30-го Іберо-американського саміту, присвяченої Україні

5 листопада 2026 року - 20:30

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Іспанії
Робочий візит Президента України до Іспанії

5 листопада 2026 року - 15:46

Перейти до всіх галерей

Іспанія надає Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Педро Санчесом

5 листопада 2026 року - 22:50

Іспанія надає Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Педро Санчесом

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави подякував Іспанії за послідовну допомогу й підтримку України впродовж усіх років цієї війни.

Президент висловив співчуття у зв’язку зі страшною трагедією на залізниці в іспанському Толедо, що забрала десятки життів.

«Щодня Росія вбиває наших людей, і українці знають, наскільки кожна втрата життя болюча», – зазначив Володимир Зеленський.

Педро Санчес повідомив, що Іспанія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро. Лідери обговорили його наповнення та найбільш актуальні потреби в захисті.

Президент розповів про російські удари по нашій критичній інфраструктурі: енергетиці, логістиці, залізниці.

«Цього року Росія пошкодила більше наших локомотивів, ніж за всі попередні роки цієї війни. Під постійними атаками енергомережа й водопостачання. Складна ситуація, особливо в Києві, і кожен крок гуманітарної підтримки також дуже важливий», – зазначив Володимир Зеленський.

ф

Робочий візит Президента України до Іспанії

5 листопада 2026 року - 15:46
Версія для друку