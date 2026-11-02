Іспанія надає Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Педро Санчесом

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
Глава держави подякував Іспанії за послідовну допомогу й підтримку України впродовж усіх років цієї війни.
Президент висловив співчуття у зв’язку зі страшною трагедією на залізниці в іспанському Толедо, що забрала десятки життів.
«Щодня Росія вбиває наших людей, і українці знають, наскільки кожна втрата життя болюча», – зазначив Володимир Зеленський.
Педро Санчес повідомив, що Іспанія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро. Лідери обговорили його наповнення та найбільш актуальні потреби в захисті.
Президент розповів про російські удари по нашій критичній інфраструктурі: енергетиці, логістиці, залізниці.
«Цього року Росія пошкодила більше наших локомотивів, ніж за всі попередні роки цієї війни. Під постійними атаками енергомережа й водопостачання. Складна ситуація, особливо в Києві, і кожен крок гуманітарної підтримки також дуже важливий», – зазначив Володимир Зеленський.