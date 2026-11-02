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Президент України зустрівся з Королем Іспанії Феліпе VI

5 листопада 2026 року - 21:38

Президент України зустрівся з Королем Іспанії Феліпе VI

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Іспанії Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела.

Глава держави висловив співчуття Його Величності та всьому Іспанському народові у зв’язку із зіткненням потягів 28 жовтня в Толедо, де загинуло близько 70 людей і ще понад 100 були поранені. 

Президент подякував Іспанії за всю допомогу, яку ця країна надає нашим людям, і висловив окрему вдячність Королю Феліпе VI за його особисту підтримку.

Володимир Зеленський розповів про наслідки щоденних російських ударів по українських містах і громадах. Глава держави наголосив, що Україна активно працює з усіма партнерами, які можуть допомогти з посиленням протиповітряної оборони, та розраховує на підтримку з боку Іспанії додатковими ракетами для систем ППО.

Під час зустрічі Президент також порушив питання щодо кроків, спрямованих на притягнення Росії до відповідальності за її війну, зокрема зусиль зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також механізму виплати репарацій.

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Робочий візит Президента України до Іспанії

5 листопада 2026 року - 15:46
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