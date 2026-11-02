Звернення Президента до учасників спеціальної панелі 30-го Іберо-американського саміту, присвяченої Україні

Дуже дякую, Педро! Дякую за такі сильні слова підтримки й такі теплі слова про наших людей. І я думаю, що ми не так далеко одне від одного. Справді. Наші народи дуже близькі. Ми дуже вдячні вашому народу за підтримку протягом усієї цієї довгої жахливої війни.

Шановний Прем’єр-міністре!

Шановні лідери, дорогі друзі!

Передусім Україна вперше бере участь у такій зустрічі, у зустрічі з лідерами Іберо-американського саміту. Дуже дякую за запрошення, Педро, пане Прем’єр-міністре. І дякую за цю можливість поговорити, дякую за те, що зібрали нас разом. І дякую всім вам за те, що ви тут, за вашу сильну, чітку та принципову позицію, принципову підтримку України й нашої незалежності, звісно. Передусім незалежності, свободи, демократії. Це дуже важливо.

Ваші країни підтримують нас, зокрема й на рівні ООН, – пане секретарю. Ви є частиною коаліцій, які допомагають робити Україну сильнішою. І ви підтримуєте саме те, що сьогодні потрібно світові, – щоб країни працювали разом, допомагали одна одній і приносили більше миру у світ. Ми справді цінуємо це.

Сьогодні я хочу зосередитися на трьох ключових речах.

Перше. Важливо, щоб міжнародна підтримка України залишалася сильною. І це має значення не лише для нас. Війна Росії проти України – це глобальне питання.

Якщо Путіну вдасться вкрасти частину нашої землі, зламати наш суверенітет, а потім якимось чином зробити так, щоб це мало законний вигляд, і домогтися, щоб світ це прийняв – такі кроки – чи навіть визнав окуповані Росією українські території його територією, це зруйнує всю систему кордонів у світі. Просто замисліться.

Якщо це стане можливим для Росії, що зупинить інших від таких самих дій? Звісно, ми не можемо цього допустити. Ми повинні дотримуватися принципів Статуту ООН, і ці правила важливі для кожної країни – великої чи малої.

Друге. Закликаю вас говорити якомога голосніше про вбивства – реальні вбивства, масові вбивства наших людей. Щодня росіяни вбивають українців своїми бомбами, ракетами та «шахедами» – десятки людей щотижня. Зараз лише в одному з наших українських селищ, на яке росіяни скинули близько десяти бомб, рятувальники досі розбирають завали й дістають людей. Це селище називається Комишуваха. І майже весь світ мовчить про це. Лише в одному цьому селищі лише за один день від російських бомб могли загинути майже сто людей. Наразі з-під завалів дістали 43 тіла загиблих. Ще 53 людини досі вважаються зниклими безвісти. Усі вони перебували в будівлі школи, куди люди прийшли отримати гуманітарну допомогу. Росіяни точно знали, по чому б’ють. Будь ласка, не мовчіть про такі злочини. Ось що відбувається в цій війні.

І це триває лише тому, що одна людина – Путін – не хоче віддати наказ зупинитися.

Ми щойно провели гуманітарну операцію в Олешках, яку координували спільно з першою леді Сполучених Штатів. І ця операція довела дуже просту річ: коли Путін хоче, щоб бойові дії припинилися, вони припиняються. Була справжня тиша. Жодних атак. Протягом кількох днів. І ми врятували сотні життів.

І те саме стосується наших людей, яких утримують у російському полоні. Коли Путін хоче, вони повертаються додому. Це правда. І те саме стосується наших дітей, яких викрала Росія. Десятків тисяч. Величезної кількості дітей.

Це одна з найжахливіших складових цієї війни. Росіяни забрали з нашої землі тисячі українських дітей. І зараз ми бачимо дещо ще страшніше. Росія вже почала відправляти деяких із цих дітей – дітей, яких вона в нас викрала і які за час цієї війни, за ці роки виросли – до російської армії. Це жахливо, і це має припинитися.

І єдиний спосіб це зупинити – зробити так, щоб світ знав, що відбувається.

Тому, будь ласка, заявляйте про це. Говоріть про це. Постійно порушуйте це питання. Зробіть так, щоб світ почув про ці злочини. Наша команда й наші дипломати готові надати вам усю необхідну інформацію.

І третє. Ця війна назавжди змінила технології нападу й оборони. Це факт. Сьогодні жодна країна не може бути по-справжньому захищеною без сильних безпілотних систем, безпілотних технологій і засобів радіоелектронної боротьби. І йдеться не лише про війну.

Ідеться про захист кордонів. Забезпечення безпеки на морі. Захист територіальних вод і виключних економічних зон. Для кожної країни. Ідеться також про захист складних територій – гір, лісів і місць, які важко контролювати. І ці технології можуть також допомагати рятувати життя під час стихійних лих.

Дрони можуть робити все це. Вони можуть спостерігати, захищати та зупиняти злочинців чи ворогів. І сучасні системи радіоелектронної боротьби не менш важливі.

В Україні ми навчилися це робити. І ми можемо виробляти в кілька разів більше дронів, ніж маємо коштів для оплати їх виробництва сьогодні. Ми налагоджуємо спільне виробництво з нашими партнерами. Ми готові ділитися своїм досвідом, технологіями та системами, які ми розробили.

У нас є формат Drone Deals. І я запрошую кожну країну, яка хоче більшої безпеки, долучатися до нас. У нас є й інші можливості для спільної роботи. Найбільше Україні потрібне посилення протиповітряної оборони та все, що із цим пов’язано.

Зараз один із наших найбільших викликів – російські атаки на наші електростанції та електромережу. Росіяни використовують «шахеди» та ракети, щоб бити навіть по енергетичному обладнанню, від якого залежить робота наших атомних електростанцій. Кожна електростанція в Україні так чи інакше постраждала від атак.

Наші люди працюють цілодобово, щоб усувати пошкодження та відновлювати електропостачання. Тисячі ремонтних бригад, працівники наших енергетичних компаній – звичайні люди, які щодня роблять героїчні речі. Саме вони не дають Росії занурити Україну в повний блекаут.

Тому нам потрібна максимально широка міжнародна співпраця, щоб продовжувати відбудовувати й ремонтувати нашу енергосистему. І нам терміново потрібно більше обладнання. Нам потрібні трансформатори, силові кабелі, сучасне електротехнічне обладнання та різноманітні генератори – і дизельні, і газові. Ми знаємо, що компанії в Іспанії та Латинській Америці можуть допомогти із цим, можуть підтримати нас у цьому. Ми зацікавлені в трансформаторах із Бразилії, Мексики, Аргентини та Колумбії, силових кабелях із Чилі, а також в електротехнічному обладнанні, кабелях і генераторах з Іспанії.

Вибачте, що так заглиблююся в деталі, але це дуже важливо. Нам потрібне обладнання, сумісне з нашою електромережею. І потрібне швидко. Тому, будь ласка, допоможіть нам налагодити прямі контакти з вашими компаніями, з вашими виробниками та якнайшвидше забезпечити ці постачання в Україну. Давайте реалізовувати це.

Я дуже вдячний, шановний Педро, за запрошення. Для мене честь бачити всіх ваших друзів і таких сильних партнерів.