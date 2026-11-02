Президент України обговорив із Президентом Португалії енергетичну підтримку та допомогу для захисту життів

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру.

Глава держави подякував за співчуття у зв’язку з російським ударом по звичайній школі в Комишувасі, де люди отримували гуманітарну допомогу. Володимир Зеленський зазначив, що вже четверту добу на місці удару триває пошуково-рятувальна операція і станом на зараз відомо про 43 загиблих.

«Мої співчуття рідним і близьким. Ще десятки людей можуть залишатися під завалами. З тих, хто вважається зниклим безвісти, одна людина сьогодні вийшла на зв’язок», – зауважив Президент.

Глава держави наголосив, що Росія кожного дня атакує наші міста й громади дронами та ракетами. Багато пошкоджень в енергетиці, дуже непросто все відновлювати.

Володимир Зеленський та Антоніу Жозе Сегуру обговорили, як Португалія може підтримати нашу енергосистему й захист життя в Україні.

Президенти також говорили про можливості для спільного виробництва зброї. Україна дуже розраховує, що будуть нові кроки на підтримку.