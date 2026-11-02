Володимир Зеленський обговорив зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером підготовку до тристороннього формату в Абу-Дабі та посилення української ППО

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну телефонну розмову з представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Глава держави зазначив, що триває підготовка до тристороннього формату на рівні команд між Україною, Сполученими Штатами Америки та Росією, який відбудеться вже менш ніж за тиждень.

Володимир Зеленський наголосив, що в Брюсселі відбулася змістовна зустріч команд України, США, Європейського Союзу, Франції, Великої Британії, Німеччини, НАТО, Світового банку та представників глобальної бізнес-спільноти щодо післявоєнного відновлення. Завтра в Брюсселі відбудеться зустріч, на якій говоритимуть про гарантії безпеки України.

Президент зазначив, що темп у перемовинах потрібен максимально інтенсивний, щоб якнайшвидше закінчити війну.

«Україна готова до необхідних кроків, наші пропозиції чіткі, і ми дали свої пропозиції Американській стороні. Важливий пріоритет – ППО. І про це теж говорили. Потрібні перехоплювачі для "петріотів", щоб захищати життя від російських ударів. Треба працювати й надалі по кожному з двосторонніх треків з Америкою, зокрема це стосується формату Drone Deals», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував США за підтримку незалежності України та наших людей і дипломатичних зусиль.

«Миру немає альтернативи, і гарантії післявоєнної безпеки мають бути справді залізобетонними. Працюємо заради цього», – зазначив Президент.