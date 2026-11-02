Кирило Буданов отримав у подарунок одну з ікон із зображенням гетьмана Сагайдачного, які написав український воїн для визначних діячів України

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов зустрівся з капеланом Головного управління розвідки Міністерства оборони Костянтином Холодовим та отримав від нього в подарунок ікону із зображенням гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Костянтин Холодов розповів, що цю ікону написали митець Олександр Клименко та його син Герман, який захищає Україну на фронті. Для її виготовлення використали, зокрема, дошки від ящика для боєприпасів.

«Ці ікони створені для того, щоб подарувати їх особам, які на сьогодні здійснюють захист нашої країни. Так, як колись Петро Конашевич-Сагайдачний захищав Україну, боровся з окупантами, відновив вищу православну ієрархію Київської митрополії, відродив багато інституцій, що притаманні державі», – зазначив Костянтин Холодов.

Загалом виготовлено три таких ікони. Всі їх освятили військові капелани на могилі гетьмана Богдана Хмельницького в селі Суботові на Черкащині. Одну з ікон подарують Головнокомандувачу Збройних Сил України Михайлу Драпатому, ще одну – митрополиту Київському та всієї України, предстоятелю Православної церкви України Епіфанію.