Питання безпеки – це те, що визначатиме наступні роки і, ймовірно, десятиліття – Президент під час звернення до учасників Берлінської безпекової конференції

Зараз потрібна спільна робота та єдність країн Європи й інших держав, які розуміють важливість дієвої безпекової архітектури в сучасному світі, який швидко та іноді непередбачувано змінюється. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників 25-ї Берлінської безпекової конференції.

«Безпека – це те, що визначатиме наступні роки. І, ймовірно, наступні десятиліття. Люди зазвичай не думають про безпеку як про ресурс. Але коли зникає безпека, разом із нею зникає все, що робить можливим нормальне життя. Ми всі бачили, який вигляд має життя без безпеки. Ми це знаємо. Здається, лише головорізи, терористи чи військові диктатори почуваються комфортно в таких умовах, доки їх самих не вб’ють», – наголосив Глава держави.

Президент зауважив, що 3 листопада увага всього світу прикута до США, де відбудуться важливі вибори в Конгрес. За його словами, ці вибори визначатимуть майбутнє американської політики й тих, хто звик, що Сполучені Штати завжди десь поруч і не зникнуть раптом із карти безпеки.

«Америка відстоювала певні правила у світі – правила, які давали людям і націям дещо реальне, на що можна було розраховувати. Певний спосіб життя, де свобода справді була важливою. І певні відносини між країнами, підкріплені реальними гарантіями безпеки. Америка принесла передбачуваність», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський вважає, що, навіть якщо США не вийдуть зі своїх нинішніх альянсів, буде Америка, яка набагато більше зосереджена на собі й не виступатиме гарантом світової безпеки, і це є ризиком.

Президент наголосив, що Україна вдячна Сполученим Штатам, і йдеться навіть не про якусь давню обіцянку щодо безпеки, а про допомогу, яка захищає життя зараз, у цій жорстокій і божевільній війні, яку Росія веде проти нас.

«Якби не Америка, російські удари забрали б життя ще тисяч і тисяч українців. І ще мільйони стали б біженцями. Ось чому ми завжди дякуємо Америці. І ми це робимо щиро. Навіть коли дякуємо багато разів у одній промові. Просто щоб бути впевненими, що нас почують ті, хто іноді вважає, що ми їм недостатньо дякуємо», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що так само Україна не вижила б і без підтримки Європи. Якби не Німеччина та інші європейські країни, якби не Євросоюз, то росіяни знищили б значно більше наших міст і сіл.

«Але що буде, якщо Німеччина зникне з карти безпеки Європи та світу? А якщо зникне Франція? Що тоді залишиться від безпекової архітектури Європи? Ці питання стосуються не лише нас в Україні. І не лише таких країн, як Литва – цьогорічна країна – партнерка конференції», – зазначив Президент.

Як зауважив Глава держави, після Другої світової війни Європа увійшла в тривалий період миру, коли європейські народи справді почали об’єднуватися на засадах рівності, партнерства та спільної роботи задля гарантування безпеки. І в системі безпеки, створеній у нашій частині світу, до якої прагне приєднатися Україна, ще ніколи не було так, щоб зникло кілька ключових гравців водночас.

На думку Президента, це може бути не просто питанням вибору тієї чи іншої політичної орієнтації, який завжди можна змінити. Володимир Зеленський нагадав, що 26 років тому в Росії ще були справжні вибори, але вони привели до влади людину, яка досі керує цією країною, і це завершилося повною втратою безпеки не лише для сусідів РФ, а й для самих росіян.

«І результат однієї помилки 26 років тому полягає в тому, що зараз Росія руйнує безпеку в глобальному масштабі. Вона відбирає цей ресурс у кожного народу, до якого може дотягнутися. І Росія діє не лише через очевидну грубу силу. Її методи абсолютно різні: від дронів в аеропорту Лейпцига до армій ботів, які просувають усілякі радикальні ідеї в соціальних мережах», – пояснив Володимир Зеленський.

Президент зазначив: що сильніші ті радикальні ідеї, то більше конфліктів, то менше залишається простору для діалогу, для спільної роботи, зокрема й заради безпеки.

Глава держави наголосив, що коли ви наодинці, ви стаєте жертвою або чиїхось звірячих амбіцій, або власних хибних амбіцій. Ми живемо у світі, де нам як ніколи потрібно стояти разом, пліч-о-пліч, у союзах. Це світ, який дуже швидко змінюватиметься через штучний інтелект.

«І світ, у якому дрони легко й дешево долатимуть тисячі кілометрів. Це буде світ, у якому гонка озброєнь повернеться на орбіту, а супутники перебуватимуть під постійною загрозою», – сказав він.

Глава держави акцентував, що жодна країна Європи не може самостійно захистити своє небо від тієї кількості балістичних ракет, яку може запустити Росія чи будь-який інший ворог Заходу, не може самостійно створити ефективну оборону від дронів. Жодна країна не може покладатися лише на власну енергосистему.

«Україна робить усе можливе, щоб знову відкрити море, яке Росія намагається перетворити на пустку. Ми робимо все можливе, щоб відновити маршрути експорту продовольства та інших життєво необхідних товарів і ресурсів. Але ми не можемо зробити це самі. Нам потрібна допомога інших – партнерів, друзів», – пояснив Володимир Зеленський

Тому для безпеки потрібні партнери та союзники, які гарантують її разом із вами, наголосив Президент України.

І коли йдеться про нові технології, такі як Starlink та схожі, то різні країни зараз, зокрема Німеччина, абсолютно правильно намагаються створити власні версії таких систем. Але з тими, хто розробляє можливості для знищення таких систем, ніхто не здатний упоратися самотужки. Отже, безпека – це дійсно спільний європейський інтерес.

«Росія вже визначилася. Вона вирішила, що мирна й об’єднана Європа – її ворог. І ця ситуація не зникне просто так за рік. Погляньте на військову інфраструктуру, яку Росія розбудовувала останніми роками. Хіба все це лише для України? Занадто масштабно, щоб бути тільки для однієї країни – для України. Це спрямовано проти вас», – переконаний Володимир Зеленський.

Президент наголосив: важливо, що у світі є країни, які зараз дивляться на Європу як на джерело безпеки – поки що здебільшого потенційне в багатьох аспектах, але здатне стати дуже сильним. Добре, що досі є шанс, що Америка залишиться частиною безпекового альянсу, такого важливого для Європи.

Глава держави закликав Німеччину залишатися країною, у яку люди й надалі зможуть вірити, адже вона є однією з тих держав, без яких глобальні проблеми просто неможливо подолати належним чином, і яка знає, як будувати безпеку.

«Роль Сполучених Штатів у світі може стати ще меншою. Тому роль Європи у світі має стати ще більшою. І без Німеччини це неможливо. Неможливо. Без вас свобода неминуче програє. Свобода та безпека у Європі неможливі без вашої волі й вашої сили. У Європи немає альтернативи для Німеччини», – підсумував Володимир Зеленський.

Берлінська безпекова конференція (Berlin Security Conference) – один із європейських форумів з питань оборони та безпеки. Проводиться з 2001 року. На конференції обговорюють актуальні питання європейської та євроатлантичної політики безпеки й оборони.

Цьогорічна 25-та Берлінська безпекова конференція, що відбувається 3–4 листопада, має гасло «Європа і НАТО: разом сильні проти багатополярних загроз».

Панельні дискусії, зокрема, присвячені питанням розвитку сухопутних, повітряних, військово-морських та кіберсил, оборонних закупівель, систем БпЛА, військових досліджень та розробок, застосування ШІ у військовій сфері, критичних матеріалів, використання космосу з військовою метою, гібридних загроз.