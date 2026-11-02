Володимир Зеленський зустрівся з Франком-Вальтером Штайнмаєром

У Берліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Глава держави подякував за німецьку підтримку України в усіх можливих напрямах, і передусім у захисті життів.

Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр говорили про спільні зі Сполученими Штатами Америки зусилля для наближення миру. Президент України наголосив: важливо, що Європа в цьому процесі, і вже завтра в Брюсселі відбудуться перемовини за участю США, НАТО, Європи та України на рівні команд.

«Готуємось до зустрічі в Абу-Дабі й працюємо конструктивно. Потрібен такий самий конструктив від Росії», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію в Україні та наслідки російських ударів. Лише від сьогоднішнього ранку через російські атаки є пошкодження енергетичних об’єктів у Києві та п’яти регіонах: на Вінниччині, Дніпровщині, Житомирщині, Волині та Черкащині.

Лідери обговорили можливість надати енергетичну допомогу Чернігівщині. Цей регіон перебуває під особистим патронатом Президента Німеччини та, на жаль, страждає від фактично безперервних російських ударів.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна дуже розраховує на допомогу партнерів, щоб пройти цю зиму.