Німеччина надасть Україні зимовий пакет підтримки – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Фрідріхом Мерцом

У Берліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував Німеччині, усьому урядові та особисто Фрідріху Мерцу за вагому допомогу Україні, зокрема за посилення протиповітряної оборони, підтримку стійкості та енергетики.

«Без Німеччини позиції Європи були б зовсім не такими сильними. І хоча сьогодні багато хто у світі буде слідкувати за американськими подіями, роль Європи, роль Німеччини, важливість нашої співпраці з Німеччиною такі, що ми з канцлером точно не залишимось без уваги», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент поінформував про ситуацію в Україні, зокрема на фронті, про російські удари по енергетиці й по українських містах і громадах. За словами Глави держави, сьогодні вночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами, а вчора завдали удару по селищу Комишуваха на Запоріжжі.

«Тільки один удар – 33 людини загинули, п’ять людей вдалося врятувати. Ще більш ніж 50 досі можуть бути під завалами. Страшний удар. Одне з найбільших російських убивств цієї війни. І відбувається все це одразу після гуманітарної операції в Олешках. Ми пропонували Росії продовжити й розширити тишу, яка дозволила вивезти людей з Олешків. Але у відповідь ось це, ось така атака. Нові обстріли, нові удари, нові вбивства наших людей», – сказав Володимир Зеленський.

Лідери обговорили пакети підтримки та рішення, які потрібні. Фрідріх Мерц запевнив, що Німеччина надасть Україні зимовий пакет підтримки.

«У цей складний час Україна може розраховувати на Німеччину. Ми надалі надаватимемо їй підтримку в повному обсязі. Напередодні зими особливо важливими є два напрями: протиповітряна оборона та енергетика. Під час нашої зустрічі в Києві ми домовилися про додаткову допомогу», – зазначив Фрідріх Мерц.

Ішлося також про подальшу допомогу ППО – забезпечення України ракетами PAC-2, PAC-3 та IRIS-T. Президент подякував Німеччині за підтримку для літаків F-16. Лідери обговорили новий пакет такої допомоги.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц окремо приділили увагу дипломатичним крокам для досягнення миру, а також тристороннім зустрічам України, США та Росії на рівні команд, які відбудуться 10-11 листопада. За словами Президента, робота в такому форматі та інші дипломатичні кроки мають відкрити шлях до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів країн.

«Саме такий формат – саме на рівні лідерів – може вирішити ключові питання, щоб досягти довготривалого миру й гарантованої безпеки. Ми з Німеччиною та з іншими європейськими країнами дуже предметно координуємось по основних пунктах перемовин. Європа – в процесі, це обов’язково, і в процесі досягнення миру. І ми робимо все, щоб був у нас спільний європейський погляд на всі безпекові виклики, на те, як і чим має закінчитися ця війна», – зазначив Глава держави.

Федеральний канцлер Німеччини наголосив, що новий раунд тристоронніх перемовин є правильним кроком для завершення війни і Європа має брати участь у цьому процесі.

«Ключові питання мирного врегулювання – це санкції та архітектура безпеки. Їх неможливо вирішити без нашої участі. Це розуміють усі сторони. Тепер Росія має довести свою готовність до серйозних переговорів. А доти ми будемо посилювати наш тиск на Москву й надалі всіма силами підтримувати Україну. Ми не звертаємо з обраного курсу: мир для України та безпека для Європи», – додав Фрідріх Мерц.

Президент зазначив, що завтра в Брюсселі відбудуться зустрічі представників України, США, Європи та НАТО на рівні команд, на яких говоритимуть про пакет відновлення та гарантії безпеки.

Дев’ятнадцятого листопада в Берліні відбудеться зустріч Коаліції охочих. За словами Фрідріха Мерца, основні цілі – координація подальшої допомоги Україні та підтвердження готовності надати нашій країні гарантії безпеки після припинення вогню. Федеральний канцлер Німеччини зазначив, що учасники Коаліції охочих узгоджуватимуть дії в межах дипломатичних зусиль.

«Наш сигнал Росії чіткий: настав час покласти край цій війні. Локальне припинення вогню в Олешках може стати прикладом для домовленостей про припинення атак на енергетику та в Чорному морі. Досі Росія підривала ці зусилля. Своїми атаками в Чорному морі вона ризикує спровокувати подальшу ескалацію», – наголосив Фрідріх Мерц.

Лідери окремо обговорили спільні виробництва, євроінтеграцію України та спільну роботу над антибалістичною програмою FREYJA.

«Ми говорили про наступний рік – про підтримку України наступного року. Для Європи це також пріоритет, і ми це цінуємо. І вдячний, що буде необхідне фінансування і допомога фінансова для України», – зазначив Президент.

Окрему увагу лідери приділили співпраці бізнесів двох країн. Володимир Зеленський наголосив, що під час війни жодна німецька компанія не залишила Україну.

«Ми вдячні за це німецькому бізнесу. Вдячні людям. Я впевнений, що ви з нами під час війни, і впевнений, що ви будете під час миру. Ми дуже вдячні за підтримку й під час миру дуже розраховуємо, що наші бізнеси будуть працювати разом на відновлення України», – підсумував Глава держави.