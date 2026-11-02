Президент привітав воїнів інженерних військ із професійним святом і відзначив їх державними нагородами

Учора, напередодні Дня інженерних військ, Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів із професійним святом і відзначив їх державними нагородами.

Глава держави подякував за внесок у будівництво фортифікаційних і захисних споруд, а також за встановлення антидронових сіток.

«Це велика робота, велика праця і захист для всіх наших – не тільки військових, а й цивільних. Щодня ви робите внесок у зміцнення нашої держави, нашої оборони», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент побажав воїнам міцного здоров’я та якнайшвидшої перемоги над ворогом.

Глава держави відзначив воїнів інженерних військ орденами Богдана Хмельницького ІІ-ІІІ ступенів та «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів. Серед нагороджених – військові, які брали участь у будівництві фортифікаційних споруд, інженерних загороджень, заглиблених командних пунктів, забезпечували розгортання мостових переправ через водойми, здійснювали розвідку ворожої інфраструктури на Донеччині, Луганщині, Сумщині, Чернігівщині, а також під час Курської операції.