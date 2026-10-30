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31 жовтня 2026 року - 22:25

Президент зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

У Стамбулі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Глава держави привітав Його Всесвятість із 35-ю річницею інтронізації, яка відбудеться вже за кілька днів – 2 листопада.

Володимир Зеленський подякував за послідовну публічну позицію, підтримку нашої держави та постійні молитви за мир в Україні.

Президент розповів Вселенському Патріарху про спільну з партнерами роботу для досягнення миру, зокрема про контакти з Американською стороною.

Також Глава держави поінформував про ситуацію в Україні та постійні російські удари по нашій енергетичній інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя людей.

Під час зустрічі говорили про гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках, звідки вдалося врятувати людей. Президент наголосив, що це дуже важливий результат. Україна сподівається, що світ буде тиснути на Росію, щоб такі деескалаційні кроки розширювалися.

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Робочий візит Президента України до Туреччини

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