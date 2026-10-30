Заява Президента України під час спільного з Президентом Туреччини спілкування з медіа

Шановний пане Президенте, шановні представники наших команд – України та Туреччини, – шановні присутні, шановні журналісти!

Сьогодні дуже важливий візит, дуже важлива зустріч, важливі перемовини. Багато аспектів, і, як завжди з Президентом Ердоганом, дуже предметно. Я вдячний пану Президенту за чітку змістовну нашу співпрацю, за готовність Туреччини підтримувати всі перспективні ідеї для наближення реального миру та безпеки.

Символічно, що наша зустріч – у Міжнародний день Чорного моря. І значна частина розмови була присвячена саме таким питанням, які є про Чорне море – про цей наш спільний з Туреччиною та сусідами в регіоні простір безпеки. Росія своєю агресією ще з 2014 року крок за кроком робить ситуацію в Чорному морі важкою, гіршою. Туреччина послідовно підтримує наш суверенітет, територіальну цілісність, наші кроки, які можуть захистити безпечне судноплавство в Чорному морі і відновити нормальні умови життя в Чорноморському регіоні. Ми обговорили з Президентом Ердоганом деякі ідеї і пропозиції, які можуть допомогти. І я дякую за цей діалог пану Президенту особисто. Це стосується і продовольчої безпеки – передусім. І сьогодні ми домовилися з Президентом працювати над чорноморським «зерновим коридором», щоб коридор був і щоб він був ефективним.

Ми зараз готуємось до тристороннього формату – Україна, Сполучені Штати, Росія – в першій половині листопада. Ми обговорили з паном Президентом перспективи такого формату та інші можливості, зокрема можливості залучити Туреччину, залучити Європу, залучити всіх партнерів, можливості зустрічей тут, в Туреччині. Потрібні сильні рішення, щоб був мир, і потрібно на всіх рівнях давати сигнали Росії, що немає альтернативи миру і що підтримка для України буде продовжуватися. Тим більше цими днями відбулась гуманітарна операція в Олешках на Херсонщині, і я дякую за слова підтримки Президента Ердогана. І все це чітко демонструє: деескалаційні кроки можливі, коли саме Росія поставлена в умови необхідності робити відповідні кроки.

Ми говорили сьогодні також дуже предметно про двосторонню нашу співпрацю з Туреччиною. Наші держави – природні союзники в багатьох сферах: в оборонній сфері, в ОПК, в промисловості. Це буде тільки збільшуватись. Я в цьому впевнений. Ми готуємо спільні промислові проєкти, інші наші економічні проєкти.

Набула чинності угода про вільну торгівлю, про яку вже згадав Президент Ердоган, між нашими країнами, і це відкриває дійсно нові можливості для українського і турецького бізнесів. Звісно, прогрес в гарантуванні вільного мореплавства буде тільки сприяти повній реалізації угоди про вільну торгівлю.

Значний потенціал у нас є в енергетиці, є в інфраструктурі – ми про це теж говорили. Є проєкти, які можуть нас обох зміцнити: і Україну, і Туреччину, особливо зараз, коли росіяни посилили удари проти енергетики всіх наших міст і сіл. І кожен енергетичний проєкт з партнерами має для нас значення.

Ми сьогодні зустрілися вже з представниками енергетичних компаній Туреччини, і вже наступного тижня ми очікуємо збільшення постачання підтримки, збільшення генераторів, іншого енергетичного обладнання. І сьогодні також тут, в Стамбулі, є зустрічі на рівні бізнесу наших країн. Приїхали представники нашого українського бізнесу. Я дуже дякую за організацію такого майданчика для діалогу між всіма партнерами, колегами. Ми дуже хочемо, щоб всі такі наші обговорення – вони продовжувались конкретикою. Це залежить від наших урядових команд, і я розраховую, що погоджене на рівні президентів буде реалізовано оперативно.

Україна вдячна Туреччині за всю підтримку, за те, що наша безпекова та економічна співпраця – навіть у непростій ситуації, але співпраця – зростає. Дякую ще раз.

Слава Україні!