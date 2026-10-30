Наступного тижня Україна очікує збільшення постачання генераторів, іншого енергетичного обладнання – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом

У Стамбулі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава держави подякував Реджепу Таїпу Ердогану за готовність Туреччини підтримувати зусилля для наближення реального миру та безпеки.

«Україна вдячна Туреччині за всю підтримку, за те, що наша безпекова та економічна співпраця навіть у непростій ситуації, але зростає», – зазначив Президент України.

Лідери обговорили підготовку до тристороннього формату зустрічі – Україна, Сполучені Штати Америки, Росія – у першій половині листопада.

За словами Президента України, потрібні сильні рішення, щоб був мир, і потрібно на всіх рівнях давати сигнали Росії, що немає альтернативи миру і що підтримка для України не зменшиться.

«Цими днями відбулась гуманітарна операція в Олешках на Херсонщині, і я дякую за слова підтримки Президента Ердогана. І все це чітко демонструє: деескалаційні кроки можливі, коли саме Росія поставлена в умови необхідності робити відповідні кроки», – зауважив Глава держави.

Лідери детально обговорили й усі питання, повʼязані з безпекою в Чорному морі.

«Росія своєю агресією ще з 2014 року крок за кроком робить ситуацію в Чорному морі важкою, гіршою. Туреччина послідовно підтримує наш суверенітет, територіальну цілісність, наші кроки, які можуть захистити безпечне судноплавство в Чорному морі і відновити нормальні умови життя в Чорноморському регіоні», – сказав Володимир Зеленський.

Лідери також говорили про нові ідеї та пропозиції, які можуть допомогти, зокрема у питанні продовольчої безпеки.

«Сьогодні ми домовилися з Президентом працювати над чорноморським “зерновим коридором”, щоб коридор був і щоб він був ефективним», – зазначив Глава держави.

Окремий фокус – двостороння співпраця між Україною та Туреччиною.

«Ми готуємо спільні промислові проєкти, інші наші економічні проєкти», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка набула чинності, відкриває нові можливості для бізнесів обох держав. За словами Володимира Зеленського, прогрес в гарантуванні вільного мореплавства сприятиме повній реалізації угоди про вільну торгівлю.

«Набуття чинності угоди про вільну торгівлю з 1 жовтня, яка була підписана між нашими країнами у 2022 році, стало важливим кроком для наших двосторонніх економічних і торговельних відносин», – акцентував Реджеп Таїп Ердоган.

Крім того, говорили і про значний потенціал в енергетиці та інфраструктурі. Є проєкти, які можуть зміцнити і Україну, і Туреччину, особливо зараз, коли росіяни посилили удари проти енергетики всіх наших міст і сіл.

«Ми сьогодні зустрілися вже з представниками енергетичних компаній Туреччини, і вже наступного тижня ми очікуємо збільшення постачання підтримки, збільшення генераторів, іншого енергетичного обладнання», – зазначив Володимир Зеленський.

У Стамбулі також відбулася зустріч представників бізнесу обох держав.

«Я дуже дякую за організацію такого майданчика для діалогу між всіма партнерами, колегами. Ми дуже хочемо, щоб всі такі наші обговорення – вони продовжувались конкретикою. Це залежить від наших урядових команд, і я розраховую, що погоджене на рівні президентів буде реалізовано оперативно», – зазначив Президент.

Президент Туреччини додав, що турецькі компанії, які попри війну не залишили Україну, згодом зроблять вагомий внесок у повоєнну відбудову.