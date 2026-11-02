Заява Президента України під час спільного з Федеральним канцлером Німеччини спілкування з медіа

Дуже дякую, Фрідріху, пане канцлере!

Шановні присутні!

Шановні журналісти!

Перш за все я хочу подякувати Німеччині, та пану канцлеру особисто, та всій урядовій команді Німеччини, усім німцям за відчутну й надзвичайно вагому підтримку України, українців. Україна з перших днів повномасштабної війни може розраховувати на те, що німецькі серця небайдужі, справді допомагають захисту життя. ППО, якою допомагає Німеччина, ваша підтримка для нашої стійкості, підтримка нашої енергетики й загалом нашої держави лідерські та відображають те, що без Німеччини позиції Європи були б зовсім не такими сильними. І хоча сьогодні багато хто у світі буде слідкувати за американськими подіями, роль Європи, роль Німеччини, важливість нашої співпраці з Німеччиною такі, що ми з канцлером точно не залишимось без уваги. І це підкреслює, як багато людей підтримують Україну, як багато людей прагнуть сильних відносин між нашими країнами та сильної Європи.

Перше. Я поінформував Фрідріха про ситуацію в Україні, ситуацію передусім на фронті. Кожного дня росіяни завдають своїх ударів по нашій енергетиці, по наших містах і наших селах. Сьогодні вночі був черговий масований удар: були крилаті ракети, була балістика, були сотні дронів. У цей же час уже другу добу триває операція в Запорізькій області, в селищі Комишуваха. Учора росіяни завдали по цьому селищу кілька ударів авіабомбами. Тільки один удар – 33 людини загинули, п’ять людей вдалося врятувати. Ще більш ніж 50 досі можуть бути під завалами. Страшний удар. Одне з найбільших російських убивств цієї війни. І відбувається все це одразу після гуманітарної операції в Олешках. Ми пропонували Росії продовжити й розширити тишу, яка дозволила вивезти людей з Олешків. Але у відповідь ось це, ось така атака. Нові обстріли, нові удари, нові вбивства наших людей.

Важливо, що Німеччина в цей час із нами. Ми дякуємо за це. Готова підтримати й надалі. Ми говорили з Фрідріхом про пакети підтримки та рішення, які потрібні. І дякую дуже за те, що сказав Фрідріх, – що буде зимовий пакет підтримки. Ми говорили й про подальшу допомогу. Ми говорили про актуальність і про великий дефіцит щодо ППО й забезпечення України ракетами PAC-2, PAC-3 та IRIS-T. Ми завжди вдячні за цю підтримку, і ми вдячні за підтримку нашого флоту F-16. Дякуємо за це, Фрідріху. Це потрібно, зокрема, для захисту від російського терору – від цих «шахедів». І ми обговорювали новий пакет такої підтримки для наших F-16. Дякуємо дуже за таку підтримку.

Друге – це дипломатія. Ми очікуємо найближчим часом на відновлення формату тристоронніх зустрічей України, Сполучених Штатів, Росії – 10-11 листопада. І це буде формат на рівні команд. Ми розраховуємо, що робота в такому форматі та інші наші дипломатичні кроки відкриють шлях до тристороннього формату на рівні лідерів. Саме такий формат – саме на рівні лідерів – може вирішити ключові питання, щоб досягти довготривалого миру й гарантованої безпеки. Ми з Німеччиною та з іншими європейськими країнами дуже предметно координуємось по основних пунктах перемовин. Європа – в процесі, це обов’язково, і в процесі досягнення миру. І ми робимо все, щоб був у нас спільний європейський погляд на всі безпекові виклики, на те, як і чим має закінчитись ця війна. Мир повинен бути достойним, і тоді мир зможе стати тривалим. Це один із ключових наших принципів. Завтра в Брюсселі також будуть наші команди, будуть зустрічі – Америка, Європа, НАТО, Україна. Будуть говорити про пакети відновлення, про гарантії безпеки. Будуть працювати на рівні команд.

І третє – наші спільні виробництва, наші спільні проєкти, наша євроінтеграція.

Ми рухаємось щодо кластерів, в цьому році маємо відкрити шість кластерів у перемовинах про вступ, майбутній наш вступ у Європейський Союз. Це важливо для нас і з точки зору гарантування майбутнього України у Європі, з точки зору морального посилення для наших людей зараз: євроінтеграція додає мотивації українцям.

Дуже динамічно розвивається і наша співпраця для виробництва дронів, інших видів захисту, зброї. Ми працюємо разом, щоб була антибалістична програма FREYJA. Європі потрібна ця програма, і сильна, і своя антибалістична система ППО, яка обов’язково буде.

Ми говорили про наступний рік – про підтримку України наступного року. Для Європи це також пріоритет, і ми це цінуємо. І вдячний, що буде необхідне фінансування і допомога фінансова для України.

І окремо я хочу подякувати за запрошення на 19 листопада – те, що вже сказав Фрідріх, – буде зустріч Коаліції охочих тут, у Німеччині.

І ти, Фрідріху, сказав про бізнес, який із нами. Німецький бізнес під час усієї цієї війни з нами. Жодна компанія не поїхала з України. Ми вдячні за це німецькому бізнесу. Вдячні німцям – людям. І дякуємо дуже за це. Я впевнений, що ви з нами під час війни, і впевнений, що ви будете під час миру. Ми дуже вдячні за підтримку й під час миру дуже розраховуємо, що наші бізнеси будуть працювати разом на відновлення України.

Дякую!

Слава Україні!