Володимир Зеленський обговорив із Президенткою Бундестагу підтримку української енергетики та подальшу фінансову допомогу Україні

У Берліні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.

«Ми дуже цінуємо німецьке лідерство в захисті життів наших людей, у підтримці нашої енергетики та спільній роботі для того, щоб Росія понесла відповідальність за цю свою війну», – наголосив Глава держави.

Президент поінформував про наслідки щоденних ударів Росії по українських містах і громадах. Постійно мішенями РФ є українська енергетика та логістика. Зараз дуже складна ситуація в нашій енергосистемі, серйозні відключення в багатьох регіонах.

Володимир Зеленський і Юлія Кльокнер обговорили, як Німеччина може підтримати нашу енергетику та допомогти з додатковим захистом від російських ракетних і дронових ударів.

Під час зустрічі детально говорили й про фінансову підтримку України наступного року. Президент подякував за те, що у федеральному бюджеті Німеччини заплановано 11,6 мільярда євро допомоги для України.

«Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше закінчити війну, але маємо бути готові захищати Україну та нашу незалежність. Дякую Німеччині за розуміння всіх наших потреб, і розраховуємо, що рішення буде ухвалене», – зазначив Глава держави.