Працюємо над тим, щоб прискорити постачання ракет до «петріотів» – Президент за результатами зустрічі з міністром оборони Німеччини

У Берліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Глава держави розповів про ситуацію з російськими обстрілами критичної інфраструктури фактично в усіх регіонах України. Президент зазначив, що дуже багато ударів щодня по українській енергетиці, особливо складно з балістикою через дефіцит перехоплювачів до «петріотів».

«Важливо знаходити нові рішення на підтримку захисту життів. У нас є сильний контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки. Працюємо над тим, щоб прискорити постачання. Це значно допомогло б українцям пройти цю зиму. Не раз саме німецьке лідерство допомагало захищати тисячі й тисячі життів», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент і міністр оборони домовилися, що команди опрацюють цю можливість та інші питання, зокрема щодо IRIS-T і боєприпасів до F-16.

Глава держави подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, Борису Пісторіусу та всій Німеччині за незмінну підтримку захисту України.