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Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили євроінтеграційний процес України та підготовку до тристороннього формату в Абу-Дабі

5 листопада 2026 року - 17:23

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили євроінтеграційний процес України та підготовку до тристороннього формату в Абу-Дабі

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта детально обговорили євроінтеграційний процес України.

«Працюємо над тим, щоб до кінця цього року закрити всі переговорні кластери, а вже в наступному році перейти до закриття переговорних розділів і швидко рухатися далі до нашого вступу», – наголосив Глава держави.

Ішлося про нові ідеї, які можуть реально прискорити весь процес євроінтеграції України. Домовилися, що Антоніу Кошта обговорить їх із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта приділили увагу й підготовці до тристороннього формату зустрічі в Абу-Дабі та нашим пріоритетам.

Глава держави поінформував про вчорашню розмову з представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Президент наголосив, що Україна завжди виступає за те, щоб Європа була за столом перемовин. За словами Володимира Зеленського, коли йдеться про гарантії безпеки та економічне відновлення України, це неможливо обговорювати без представників Європи. Антоніу Кошта підтримує цю позицію.

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