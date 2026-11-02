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Президент обговорив із Прем’єр-міністром Андорри зусилля для повернення українських дітей і підтримку енергетики

5 листопада 2026 року - 17:50

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Андорри зусилля для повернення українських дітей і підтримку енергетики

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Андорри Шав’є Еспотом Саморою.

Глава держави й Прем’єр-міністр обговорили спільні зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

«Ми багато працюємо з Ватиканом, країнами Близького Сходу, іншими нашими партнерами. Вже 2790 дітей із понад 20 тисяч викрадених вдалося повернути. Але щоразу це виклики: знайти, перевірити, довести та повернути. І щоразу Росія опирається», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський і Шав’є Еспот Самора говорили про те, якими конкретними кроками може допомогти Андорра. Домовилися, що команди сконтактують і попрацюють разом.

Ішлося також про можливості Андорри підтримати енергетику України. Президент поінформував про ситуацію з російськими ударами та наслідки цих атак.

Глава держави наголосив, що будь-яка підтримка енергетики зараз і протягом зими може допомогти нашим людям.

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