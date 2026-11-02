Нам потрібне обладнання, сумісне з нашою електромережею: компанії в Іспанії та Латинській Америці можуть допомогти із цим – Президент на спеціальній панелі Іберо-американського саміту

Важливо, щоб країни світу не припиняли говорити про ті вбивства й злочини, які Росія коїть під час своєї повномасштабної агресії проти України. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників спеціальної панелі 30-го Іберо-американського саміту, присвяченої Україні.

Разом із Президентом України та Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у спеціальній панелі взяли участь президенти Гватемали, Гондурасу, Португалії, віцепрезидент Еквадору, Прем’єр-міністр Андорри, міністри закордонних справ Панами та Уругваю, заступники міністра закордонних справ Бразилії та Домініканської Республіки. Були також представлені Коста-Рика, Мексика, Перу, Чилі. Крім того, на саміті були присутні Президент Європейської ради, віцепрезидентка Єврокомісії, Генеральний секретар ООН.

«Ваші країни підтримують нас, зокрема й на рівні ООН, – пане секретарю. Ви є частиною коаліцій, які допомагають робити Україну сильнішою. І ви підтримуєте саме те, що сьогодні потрібно світові, – щоб країни працювали разом, допомагали одна одній і приносили більше миру у світ. Ми справді цінуємо це», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив: важливо, щоб міжнародна підтримка нашої країни залишалася сильною. І це потрібно не лише Україні, адже війна Росії проти нашої держави є глобальним питанням.

«Якщо Путіну вдасться вкрасти частину нашої землі, зламати наш суверенітет, а потім якимось чином зробити так, щоб це мало законний вигляд, і домогтися, щоб світ це прийняв чи навіть визнав окуповані Росією українські території його територією, це зруйнує всю систему кордонів у світі. Ми повинні дотримуватися принципів Статуту ООН, і ці правила важливі для кожної країни – великої чи малої», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також закликав учасників Іберо-американського саміту говорити якомога голосніше про масові вбивства наших людей, які скоює агресор.

«Зараз лише в одному з наших українських селищ, на яке росіяни скинули близько десяти бомб, рятувальники досі розбирають завали й дістають людей. Це селище називається Комишуваха. І майже весь світ мовчить про це. Лише в одному цьому селищі лише за один день від російських бомб могли загинути майже сто людей. І це триває лише тому, що одна людина – Путін – не хоче віддати наказ зупинитися», – зауважив Президент.

Глава держави вважає, що гуманітарна операція в Олешках, яку координували спільно з першою леді США Меланією Трамп, довела просту річ: коли російський очільник хоче, щоб бойові дії припинилися, вони припиняються. І те саме стосується наших людей, яких утримують у російському полоні, та українських дітей, яких викрала Росія. За ці роки вони виросли, і зараз російські загарбники почали відправляти деяких із них до російської армії.

«Це жахливо, і це має припинитися. І єдиний спосіб це зупинити – зробити так, щоб світ знав, що відбувається. Тому, будь ласка, заявляйте про це. Зробіть так, щоб світ почув про ці злочини. Наша команда й наші дипломати готові надати вам усю необхідну інформацію», – закликав Президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що ця війна назавжди змінила технології нападу й оборони. Сьогодні жодна країна не може бути по-справжньому захищеною без сильних безпілотних систем, технологій і засобів радіоелектронної боротьби. І йдеться не лише про війну, а й про захист кордонів, безпеку на морі, захист територіальних вод і виключних економічних зон, гір, лісів і місць, які важко контролювати. Ці технології можуть також допомагати рятувати життя під час стихійних лих.

За словами Глави держави, Україна сьогодні може виробляти в кілька разів більше дронів, ніж має коштів для фінансування цього виробництва. Саме тому наша держава запрошує кожну країну, яка хоче більше безпеки, до співпраці у форматі Drone Deals.

Найбільше Україні потрібне посилення протиповітряної оборони та все, що із цим пов’язано. Зараз один із головних викликів – російські атаки на українські електростанції та електромережу. Кожна електростанція в Україні так чи інакше постраждала від російських атак. Потрібна максимально широка міжнародна співпраця, щоб продовжувати відбудовувати й ремонтувати енергосистему України.

Зокрема, нашій країні терміново потрібно більше обладнання: трансформатори, силові кабелі, сучасне електротехнічне обладнання та різноманітні генератори – дизельні й газові. Ми зацікавлені в трансформаторах із Бразилії, Мексики, Аргентини та Колумбії, силових кабелях із Чилі, а також в електротехнічному обладнанні, кабелях і генераторах з Іспанії.

«Нам потрібне обладнання, сумісне з нашою електромережею. І потрібне швидко. Тому, будь ласка, допоможіть нам налагодити прямі контакти з вашими компаніями, з вашими виробниками та якнайшвидше забезпечити ці постачання в Україну», – зазначив Володимир Зеленський.