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Керівник Офісу Президента відзначив залізничників, дипломатів та ювелірів за допомогу в організації державних заходів

6 листопада 2026 року - 13:47

Керівник Офісу Президента відзначив залізничників, дипломатів та ювелірів за допомогу в організації державних заходів

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відзначив грамотами працівників «Укрзалізниці», Міністерства закордонних справ, громадської організації та ювелірної компанії.

«Дякуємо вам за дуже вагому допомогу та співпрацю під час відзначення 35-ї річниці незалежності України. Хочемо відзначити вас, щоб була пам’ять про ваш внесок. І ми розраховуємо на подальшу успішну співпрацю», – сказав Кирило Буданов.

Керівник Офісу Президента відзначив трьох працівників Укрзалізниці, які допомогли міжнародним делегаціям доїхати до Києва та взяти участь у державних заходах: Світлану Клінкову, Олександра Мальцева та Олексія Пугача.

За підготовку та проведення Національного молитовного сніданку відзначені представники МЗС Богдан Мовчан і Віктор Чоловський та керівник громадської організації «Фундація Пилипа Орлика» Артем Миколайчук.

Також Кирило Буданов відзначив Володимира Мельника й продуктового дизайнера Максима Шаповала – представників бренду Guzema Fine Jewelry – за створення державних нагород.

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