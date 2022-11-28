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Керівник Офісу Президента України провів зустріч із генеральним секретарем Апарату Президента Республіки Молдова

29 листопада 2022 року - 12:11

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з генеральним секретарем Апарату Президента Республіки Молдова Христиною Герасимов.

Андрій Єрмак відзначив солідарність Молдови з народом України в умовах продовження російської агресії та наголосив на спільних прагненнях двох країн побудувати сучасні успішні держави, які посідатимуть гідне місце в єдиній європейській сім’ї.

«Розраховуємо на взаємну підтримку та співпрацю на цьому шляху», – зазначив керівник Офісу Президента.

У цьому зв’язку він запропонував тісніше координувати зусилля двох держав на шляху до повноправного членства в ЄС.

«Наша мета – якомога швидше завершити виконання рекомендацій ЄС та розпочати переговори про вступ», – наголосив Андрій Єрмак.

Обговорюючи російський терор та продовження ракетних обстрілів об’єктів української цивільної інфраструктури, керівник Офісу Президента наголосив на прямій загрозі ракетних атак безпеці Молдови.

«Росія веде гібридну війну проти Молдови. Розхитування внутрішньополітичної ситуації та енергетичний шантаж – це традиційні російські методи», – зауважив Андрій Єрмак.

Під час зустрічі співрозмовники обмінялися думками щодо необхідності подальшого нарощування санкційного тиску на Москву та висловили готовність посилити співпрацю в контексті протидії викликам з боку Росії. Сторони обговорили практичні аспекти реалізації низки спільних інфраструктурних проектів.

Керівник Офісу Глави держави окремо подякував співрозмовниці за останні заяви Президента Молдови Маї Санду та рішення парламенту країни про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.

«Високо цінуємо це рішення наших молдовських партнерів, яке сьогодні є особливо важливим», – наголосив Андрій Єрмак.

 

 

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