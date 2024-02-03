Керівник Офісу Президента зустрівся із французькою делегацією на чолі з дипломатичним радником Президента Франції

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Французької Республіки, до складу якої увійшли дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн, керівник військового штабу Президента Франції Фаб’єн Мандон, радники Президента Франції Ксав’є Шатель і Бертран Бюшвальтер.

У межах візиту французької делегації Андрій Єрмак та Еммануель Бонн поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну на Михайлівській площі в Києві.

Під час зустрічі сторони докладно обговорили широкий спектр актуальних питань міжнародного та двостороннього порядку денного. Основну увагу приділили безпековій ситуації та першочерговим потребам Сил оборони України для протистояння російській агресії.

Керівник Офісу Президента подякував Франції за потужну оборонну допомогу Україні під час російської агресії.

«Франція демонструє незмінну підтримку України і таким чином наближає нашу спільну перемогу та зміцнює безпеку у Європі. Наше стратегічне партнерство надалі посилюється», – наголосив Андрій Єрмак.

Сторони підтвердили зацікавленість у посиленні співпраці оборонних підприємств двох країн. Крім того, співрозмовники обмінялися думками щодо імплементації Формули миру та підготовки до проведення Саміту миру найближчим часом.

«Українська формула миру – це реальний алгоритм забезпечення справедливого миру, подолання наслідків війни та недопущення нової агресії. Ми цінуємо підтримку Франції в реалізації Формули та її просуванні серед країн Глобального Півдня», – зазначив керівник Офісу Президента.

У межах візиту французької делегації також відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

Сторони обговорили доопрацьований проєкт відповідної угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

«Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди», – підкреслив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом.