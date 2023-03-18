Коли Україна захистить себе, це дасть гарантії миру й для багатьох інших частин світу – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Є нові санкції РНБО. Більш ніж 400 осіб і компаній. Більшість із них – російські. Це ВПК держави-терориста. Але також це іранські, сирійські особи, ті, хто допомагає терору.

Кожен такий наш санкційний крок ми ретельно опрацьовуємо. Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію. Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема, постачаючи «Шахеди», хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу. Тими, кого зрештою притягнуть до відповідальності за все, що вони роблять проти наших людей, проти людей в цілому, проти міжнародного права.

І це, до речі, буде стосуватися не лише терору проти українців, не лише спроб анексії нашої землі, починаючи ще з Криму, а й інших агресій Росії проти міжнародного порядку, проти нормального, мирного людського життя. Зокрема, й на території Сирії. Народ Сирії не отримав належного міжнародного захисту, і це дало відчуття безкарності Кремлю та його спільникам. Міста Сирії російські бомби руйнували так само, як і наші українські міста. Саме в цій безкарності – значна частина теперішньої агресивності Кремля.

Коли український народ захистить себе, коли на нашій землі буде відновлено силу Статуту ООН, силу справедливості, це дасть гарантії миру й для багатьох інших частин світу. Ось для чого працює наша глобальна коаліція, антивоєнна коаліція.

Цей тиждень приніс хороші збройні результати для нашого протистояння російській агресії. Відбулося чергове засідання «Рамштайну».

Є нові оборонні пакети від наших друзів: від Канади, Німеччини, Франції, від Данії, Естонії. Це стосується боєприпасів та амуніції, танків та артилерії. Є дуже потрібне рішення щодо «Арчерів» – дуже дякую Швеції. Рішення щодо МіГів – дуже дякую Словаччині. Продовжують потужно допомагати Польща, Литва, Британія, Європейський Союз, Сполучені Штати та багато інших.

Дякую всім нашим партнерам!

Відбулася розмова між Україною та США в розширеному оборонному форматі. З боку України були міністр оборони, Головком, командувачі оперативних напрямків – це генерали Сирський і Тарнавський, командувач Повітряних сил, керівник Офісу. Я приєднався до цієї розмови. Наша мета очевидна – це посилення наших воїнів, нові рішення для того, щоб Україна була здатною проводити активні дії та захищатися від російського терору, відновлювати реальну безпеку.

Ці рішення будуть.

Є лише один суб’єкт, який руйнує життя, – це Росія. Є лише один спосіб захистити життя – треба вигнати російську армію з української землі. І ми це зробимо.

Я дякую всім нашим воїнам Повітряних сил, усім нашим льотчикам, зенітникам, які збивають убивчі дрони й ракети!

Я дякую кожному нашому підрозділу сил оборони й безпеки, які відповідають окупанту на його удари по наших містах. Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина, Херсон, Запоріжжя, Сумщина й Чернігівщина – за кожен наш регіон, який потерпає від російського терору, окупант відчутно заплатить своїми втратами.

Знову відзначу наших воїнів на Донеччині, тих, хто «мінусує» ворога найбільше. Морпіхи 35-ї і 36-ї окремих бригад, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, воїни 11-го прикордонного загону, 55-ї окремої артилерійської бригади, 72-ї окремої механізованої бригади і 74-го окремого розвідбату… Я дякую вам, воїни!

Особливо дякую кожному й кожній, хто боронить щоденно Бахмут.

Бої саме там, саме в цих частинах Донбасу – Вугледар, Бахмут, Мар’їнка, Білогорівка, Авдіївка, Кам’янка – дають змогу повернути безпеку Україні, всій Європі, кожному народу, який цінує свою свободу й цілісність своєї землі.

Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою!

Слава кожному й кожній, хто допомагає!

Дякую всім, хто тренує наших бійців, хто лікує від поранень, хто волонтерить і хто підтримує бойовий дух українців!

Слава всім вам!

Слава Україні!