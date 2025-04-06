Конгрес місцевих та регіональних влад обрав нового керівника свого Офісу

У Києві під головуванням керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

У форматі відеоконференції понад 330 учасників обрали нового очільника Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад – Лілію Пашинну. Вона також є головою делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Частина членів президії Конгресу, а саме: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник і виконавчий секретар президії Конгресу Віктор Микита, віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України, голова комісії «Інфраструктурна політика» Олексій Кулеба – взяли участь у засіданні з оновленого приміщення Офісу Конгресу.

«Офіс Конгресу має стати місцем зустрічі керівників громад і майданчиком опрацювання проблем громад. Місцем прямої, результативної комунікації між членами Конгресу. Місцем, де розв'язуються проблемні питання, що потребують участі центральної влади», – сказав Андрій Єрмак.

Він подякував за роботу колишньому керівникові Офісу Конгресу В’ячеславу Негоді та окреслив напрями подальшої діяльності Конгресу. Одним з основних є розвиток регіональної та місцевої економіки.

«Це має стати для всіх нас одним із довгострокових пріоритетів. Більше інвестицій, більше доданої вартості, більше робочих місць, відтак більше податків і посилення обороноздатності нашої держави», – зауважив керівник Офісу Президента.

Також Конгрес має гарантувати ефективне використання коштів із держбюджету для забезпечення людей якісними освітніми, медичними, соціальними, реабілітаційними послугами та підтримання ветеранів і бізнесу. Водночас Андрій Єрмак закликав до залучення іноземної допомоги та активної реалізації проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», спрямованого на допомогу українським захисникам і захисницям.

Керівник Офісу Президента окремо подякував членам Конгресу та громадам за підтримку й активну участь у поширенні позиції України щодо досягнення справедливого та сталого миру.

У засіданні також узяли участь Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, які поінформували про законодавчу підтримку державної регіональної політики та урядові проєкти й програми, що реалізовуватимуться у громадах та регіонах цьогоріч.