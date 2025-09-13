Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні вже провів нараду із секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим за підсумками Ставки – те, що стосується дронів, – та за підсумками наших домовленостей цих тижнів з партнерами.

Активний час: багато рішень. Треба, щоб все повністю спрацювало. Тільки за цей тиждень три санкційні кроки: Британія, Японія та Нова Зеландія. Європейський Союз подовжив персональні санкції. Важливо, щоб тиск проти Росії зберігався та посилювався в усіх юрисдикціях, і одна з ключових мішеней для наших дій – це російська торгівля нафтою, іншими енергоресурсами. Санкції – і наші пропозиції санкцій ідуть в основу рішень партнерів – направлені проти всієї інфраструктури тіньового флоту: проти капітанів танкерів, проти страховиків, проти операторів ринку, які торгують з Росією.

Звісно, треба, щоб споживання російської нафти скорочувалось, і це точно буде скорочувати російські можливості воювати. Багато робиться, і найбільш ефективні наші далекобійні кроки, влучність українських воїнів. Санкції, які діють найшвидше, – удари наших воїнів.

Дякую також усім партнерам, які свідомо обмежують закупівлі російських енергоресурсів. За роки цієї війни – і це війна тільки Росії, війна Путіна, – за цей час Європа пройшла шлях від майже цілковитої залежності від російських енергоресурсів, передусім газу, до більш автономного життя – із різними постачальниками.

Бачимо позицію Сполучених Штатів Америки, і цю позицію варто почути всім, хто досі обирає постачання з Росії, а не від інших партнерів. Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни. Розраховуємо і на сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, – сильну санкційно-тарифну політику. Те, що буде аргументом для багатьох у світі.

Всі бачать, що війна Росії проти України – це війна Путіна. Всі бачать, що російські дрони проти Польщі – це теж війна Путіна. І це попередження не тільки для поляків, а й для всіх у Європі. Російські дрони можуть подолати значно більшу відстань. Це вже дуже довга війна Росії – її амбіцій, її можливостей, її бюджету, а отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять Путіну касу.

Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції, – всіх: і Європу, і Сполучені Штати, і країни «Сімки», і країни «Двадцятки». Мир – це шлях. Шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції – це його частина. Якщо Путін не хоче миру, до миру треба примусити. Війна Путіна завершиться, коли він – саме він – не зможе її продовжувати. Тому потрібні також і сильні санкції проти терміналів, які відвантажують та приймають нафту з Росії, і це може бути одним з найбільших кроків до миру, які тільки можна уявити. Дійсно історичним рішенням.

Ми в Україні робимо все можливе – можливе з нашого боку, – щоб зменшити здатність Росії воювати. Наші дипстрайки будуть посилюватись – фінанси та завдання щодо цього вже є. Дипломати активно працюють і з усіма партнерами, щоб вони зменшували свої торговельні звʼязки з Росією. І ми координуємо наші дії.

На тижні були перемовини з Президентом Фінляндії, також із Премʼєр-міністром Британії, главою уряду Італії, Премʼєр-міністром Польщі та Генсеком НАТО. Я говорив також з міністрами закордонних справ Британії, Данії, Польщі. Хороша зустріч була в мене з Кітом Келлогом. Я говорив з радниками з питань безпеки Німеччини, Британії, Франції, Італії. І сьогодні, до речі, радники із цих країн та керівник Офісу Андрій Єрмак на Харківщині, і це важливо, що партнери відвідують не тільки Київ, але й інші міста, інші наші громади.

Вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України, а отже, всієї нашої Європи. Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами. І тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій – до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари. І це можливо. І це можливо, тільки якщо будемо діяти всі разом – всі у Європі, і війна тут найближче, – але також разом з Америкою – саме Сполучені Штати для Путіна дійсно аргумент, – разом з іншими глобальними субʼєктами. Не забуваємо і про російські активи: все, що вже знайдено – а це значні кошти, – має працювати на захист і відновлення України. Це справедливо.

Я хочу сьогодні подякувати також Швеції: є за цей тиждень новий оборонний пакет від Швеції, більш ніж 900 мільйонів доларів. Дякую.

Хороші результати є і після зустрічі у форматі «Рамштайн» – те, що стосується, зокрема, ППО. Були доповіді міністра оборони Шмигаля – він брав участь у «Рамштайні». І на осінь зараз маємо прискоритися з «петріотами».

Все робимо для захисту України, все робимо для захисту українців. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!