Євросоюз для України – це великий геополітичний вибір нації: не бути з Росією, бути з Європою – Президент під час зустрічі зі студентами Sciences Po та інших французьких університетів

У Парижі Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі студентами Інституту політичних досліджень Sciences Po та інших французьких університетів, які є членами Глобальної коаліції українських студій, що реалізується за підтримки першої леді Олени Зеленської. На зустрічі були присутні понад 500 студентів, серед них – українці, що навчаються у французьких університетах. Також понад 5 тис. студентів приєдналися до зустрічі онлайн.

Глава держави подякував Франції, зокрема Президенту Емманюелю Макрону й особливо французькому народові, за підтримку України із самого початку повномасштабної російської агресії.

«Війна ще не закінчилася, але ми вистояли, зберегли свою незалежність. Я впевнений, що це вже велика перемога всього світу. Бо це є великим прикладом того, чи дати нас з’їсти “рускім” або вистояти, – це великий приклад іншим демократіям, іншим вільним народам. Тому я вдячний усім», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що війна сфокусувала увагу українців на головних цінностях.

«Ціна слова “свобода” – це не загальні речі, демократія – це не загальні речі, права людини – це не загальні речі. Україна відрізняється сьогодні від інших країн, тому що вона заплатила за це, на жаль, високу ціну – життями людей», – сказав Глава держави.

Під час зустрічі говорили про повернення українських дітей, яких викрала Росія. Президент виокремив три найскладніші перешкоди для цього: усиновлення – коли росіяни змінюють дітям громадянство та паспортні дані; вербування до російської армії підлітків, які за час російської агресії досягли повноліття; неможливість змусити країну-агресорку повертати дітей за принципом обміну, як із військовополоненими.

«Ця проблема з дітьми багатовекторна. І найскладніше – коли ми домовляємося, наприклад, про обміни військовополонених, ми не можемо домовитися про обмін дітьми. Тобто обміняти військовополонених складно, але є світло, ти розумієш, який шлях. А що робити з дітьми? Як їх повертати? Це дуже серйозна проблема», – наголосив Володимир Зеленський.

Також ішлося про створення необхідних умов для досягнення достойного миру. Президент наголосив, що війну треба закінчити так, щоб справедливість перемогла і всі злочинці були покарані.

Крім того, обговорили вплив ситуації на Близькому Сході на війну в Україні. За словами Президента, може зменшитися кількість засобів протиповітряної оборони. Крім того, це створює виклики для глобальної безпеки.

«Увага світу переходить на Близький Схід, це для нас не дуже добре. Тому що Україна потребує захисту від дронів і ракет. Нам потрібно достатню кількість РАС-2, РАС-3 – ракет для "петріотів”. Обмежена кількість у світі цих ракет. Безумовно, ця обмежена кількість буде ділитися на кілька частин», – зауважив Глава держави.

Окрема увага – інтеграції України до Європейського Союзу. Володимир Зеленський наголосив, що Україна навіть під час війни ухвалює важливі рішення, які наближають нас до Євросоюзу.

«Євросоюз для України став чимось більшим, ніж просто членство. Під час війни це великий геополітичний вибір нації. Вибір не бути з Росією, вибір бути з Європою», – зауважив Президент.