Реалізація Drone Deal і підтримка України на шляху до Євросоюзу: Президент зустрівся з міністром оборони Латвії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом, який відвідує нашу державу з першим закордонним візитом на посаді.

Глава держави подякував Латвії за підтримку України із самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Ми раді, що можемо мати Drone Deal та іншу співпрацю між нашими країнами, коли ми можемо ділитися своїм досвідом із нашими близькими союзниками», – зазначив Володимир Зеленський.

Міністр оборони Латвії відзначив важливість досвіду України в протидії будь-яким повітряним загрозам.

«Ми підтримували й підтримуємо Україну навчанням та нашою експертизою від самого початку. А тепер ми просимо Україну підтримати нас, адже у світі є лише одна країна, яка знає, як воювати з Росією, як зупинити Росію», – сказав Райвіс Мелніс.

Окрему увагу приділили співпраці з партнерами в межах Євросоюзу, НАТО та Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

Крім того, ішлося про участь Латвії в програмі SAFE для фінансування спільного виробництва зброї з Україною.

Президент також подякував Латвії за адвокацію України на шляху до Євросоюзу та НАТО. За словами Глави держави, Україна розраховує на якнайшвидше відкриття першого переговорного кластера «Основи».