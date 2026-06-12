Погоджено шлях – збільшити фінансову стійкість нашої оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Передусім я хочу сьогодні подякувати всім нашим воїнам – продовжуємо виконувати план далекобійних санкцій України. У ніч на сьогодні були нові українські активні санкції: є ураження в Самарському регіоні Росії, це більш ніж 800 кілометрів від нашого державного кордону. Також є ураження ще й нафтового обʼєкта на території Татарстану. Україна відповідає цілком справедливо на російську війну, і наші воїни роблять це влучно. Важливо, що досягаємо визначених цілей також і на фронті. Російські штурми не мають давати окупанту тих результатів, які визначає російське політичне керівництво. Це важливо з усіх точок зору, головне, щоб нарешті ми могли вийти на реальну ефективну дипломатію. Фронт повинен розчаровувати Росію, і це передумова того основного завдання, яке всім нам потрібне, – миру для України. Я дякую всім, хто це розуміє і хто захищає наші національні інтереси саме так, як це потрібно.

Вчора й сьогодні дуже активний час наших політичних рішень. Вчора провів наради з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і начальник Генштабу Гнатов підтверджують. Погоджено шлях – збільшити фінансову стійкість нашої оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії. Я вдячний парламентарям, які затвердили зміни для бюджету, щоб посилити нашу оборону. Я вдячний партнерам, які нам допомагають.

Перше – виплати. Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень у тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більший рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. Триста тисяч гривень у середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці. Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту – 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни й реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні.

Друге – я вдячний усім добровольцям з інших країн, які бʼються заради нашої свободи в Україні, розуміючи, що це стосується свободи багатьох інших народів. Тут, в Україні, треба захистити право нашого народу жити вільно, що точно допоможе багатьом іншим народам. Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу.

Третє – подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони. Вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад. Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат і новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз упроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень.

І обов’язково кожного дня – і сьогодні, і наступними днями, – будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу й на що розраховують у Росії. Замість миру вони обирають ракети. Жодних інших «карт» у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов’язково бережіть життя.

Слава Україні!