Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

22 січня 2020 року - 08:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України зустрівся з Генеральним секретарем НАТО

15 лютого 2020 року - 15:06

Президент: Україна робитиме все, щоб наступний саміт у Нормандському форматі відбувся в погоджені терміни – у квітні

15 лютого 2020 року - 15:04

Володимир Зеленський: Ми не можемо зупинятися, допоки українців утримують на непідконтрольних територіях Донбасу, в Криму та Росії

15 лютого 2020 року - 14:30

Україна незабаром поінформує «Нормандську четвірку» про ініціативу щодо розведення сил на Донбасі за секторальним принципом – Президент

15 лютого 2020 року - 14:27

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина
Робочий візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина

15 лютого 2020 року - 14:00

Перейти до всіх галерей

Людям на Донбасі потрібні легітимні вибори, які відбудуться за українським законодавством – Володимир Зеленський

15 лютого 2020 року - 14:02

Українська влада хоче провести місцеві вибори на всій території України, включно з окремими районами Донбасу у жовтні 2020 року, але для цього мають бути створені безпекові та політичні умови, заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані Україною, всім світом легітимними. І вони не можуть бути такими, якщо пройдуть не за українським законодавством, під звуки пострілів та без контролю нашого кордону», – сказав Глава держави у своєму виступі на Мюнхенській конференції з питань безпеки. 

Володимир Зеленський зазначив, що нині російська сторона відкрито інформує світ про видачу на тимчасово непідконтрольних частинах Донбасу 125 тисяч російських паспортів у 2019 році.

За словами Глави держави, проведення місцевих виборів на Донбасі неможливе без дотримання елементарних безпекових і політичних умов, дотримання Конституції України та міжнародних стандартів демократичних виборів.

ф

Робочий візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина

15 лютого 2020 року - 14:00
Версія для друку