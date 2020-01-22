Людям на Донбасі потрібні легітимні вибори, які відбудуться за українським законодавством – Володимир Зеленський

Українська влада хоче провести місцеві вибори на всій території України, включно з окремими районами Донбасу у жовтні 2020 року, але для цього мають бути створені безпекові та політичні умови, заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані Україною, всім світом легітимними. І вони не можуть бути такими, якщо пройдуть не за українським законодавством, під звуки пострілів та без контролю нашого кордону», – сказав Глава держави у своєму виступі на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Володимир Зеленський зазначив, що нині російська сторона відкрито інформує світ про видачу на тимчасово непідконтрольних частинах Донбасу 125 тисяч російських паспортів у 2019 році.

За словами Глави держави, проведення місцевих виборів на Донбасі неможливе без дотримання елементарних безпекових і політичних умов, дотримання Конституції України та міжнародних стандартів демократичних виборів.