Ми ніколи не визнаємо чужих кольорів на своїй землі й завжди готові захистити синьо-жовтий стяг – Президент

У День Державного прапора Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття синьо-жовтого стяга.

У присутності Глави держави було піднято найбільший прапор країни, розташований на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» в Києві. Урочисте підняття відбулося в супроводі військового оркестру. Пролунав Державний гімн. Рота почесної варти пройшла маршем.

Під час виступу Президент зазначив, що кожного року незадовго до Дня Незалежності український народ віддає шану одному з найголовніших своїх символів та одній із найбільших святинь – Державному прапору України.

«Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо й ніколи не проміняємо на жодні інші. Ніколи не визнаємо чужих кольорів на своїй землі й у своєму небі. І завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави оголосив хвилину мовчання для вшанування пам'яті героїв, які віддали свої життя за ці кольори.

Президент зауважив, що наш прапор багато пройшов і багато де побував. Зокрема, його вносили в парламент у день проголошення незалежності України, він був у космосі разом з Леонідом Каденюком, на Північному полюсі з нашими полярниками, підкорював Еверест. Синьо-жовтий стяг також був зіркою на сценах у Стамбулі, Стокгольмі й Турині, коли в нього загорталися українці, які здобули перше місце на Євробаченні, переможно здіймався вище за прапори інших держав на Олімпійських іграх в Атланті, Сіднеї, Пекіні, Лондоні та багатьох інших містах світу.

«Він також побував на Олімпіаді-76 у Монреалі, коли під час півфінального матчу між збірними СРСР та НДР з футболу на поле вибіг представник української діаспори в Канаді Данило Мигаль. У вишиванці та із синьо-жовтим прапором він станцював гопак. Він завжди мріяв передати цей прапор в Україну. Сьогодні це нарешті сталося. І цей легендарний прапор буде піднято сьогодні на відкритті чемпіонату України з футболу», – розповів Володимир Зеленський.

Президент також наголосив на тому, що синьо-жовті кольори були на броні й біля серця українських воїнів, коли вони у 2014 році звільняли Краматорськ, Слов’янськ, Маріуполь та десятки інших міст, а у 2022-му – Київщину, Чернігівщину, Сумщину та інші наші окуповані землі.

«Він був свідком народження світового шедевра й наживо чув, куди має йти «русскій воєнний корабль». Зараз – кожен на своєму місці: наш прапор повернувся на острів Зміїний, а крейсер «Москва» пішов заданим курсом», – зазначив Глава держави.

Президент висловив переконання, що синьо-жовтий прапор знову замайорить там, де він має бути по праву.

«В усіх тимчасово окупованих містах і селах України. Окупованих – тимчасово. Замайорить – назавжди. У Мелітополі, над площею Перемоги. Там, де не може бути прапора тих, хто програє війну. Там буде синьо-жовтий. У Херсоні, над площею Свободи. Там не може бути прапора тих, хто не знає, що таке свобода. Там буде синьо-жовтий», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що український стяг знову буде на Азовському проспекті в Бердянську, на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Аджигольському маяку й на Савур-Могилі, на берегах Сіверського Дінця, Кальміуса, біля Олешківських пісків.

«Там не може бути прапора тих, хто вперше чує ці назви. Там буде синьо-жовтий. І в Криму. В Ялті, у Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі. Український і кримськотатарський прапори. І хоч би як хтось намагався перекрутити історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом», – наголосив Глава держави.

Синьо-жовтий стяг також буде в Лутугиному, над Будинком культури імені Тараса Шевченка, в Лисичанську, над Палацом культури імені Володимира Сосюри, бо поруч із цими іменами не може бути іншого прапора, переконаний Володимир Зеленський.

«Наш стяг знову майорітиме в Міловому, біля Дзвона пам’яті й меморіалу переможцям нацизму. І буде в Сєвєродонецьку, поруч із пам’ятником козакам. Там не має бути прапора тих, хто не має нічого спільного ні з першими, ні з другими. Там буде синьо-жовтий. Наш український прапор. Наш оберіг. Оберіг України. Від землі до неба! З Днем Державного прапора», – резюмував Президент.

Згідно з Конституцією, державними символами України є Державний прапор, Державний герб і Державний гімн України. Державний прапор – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього й жовтого кольорів.