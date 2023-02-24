Моє завдання – робити все, щоб світ не послабив підтримку України – Президент

Президент України Володимир Зеленський вважає за потрібне докладати максимум зусиль, щоб світ зберігав єдність навколо України й продовжував підтримувати нашу країну в боротьбі за свободу й незалежність. Про це Глава держави заявив під час прес-конференції для представників українських та іноземних ЗМІ «Лютий. Рік незламності».

«Моє завдання як Президента, лідера нашої держави – у жодному разі не зробити навіть припущення про послаблення підтримки України. Я вважаю, що єдність, об’єднання світу – це моє головне завдання», – зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Україна потребує постачання озброєння для того, щоб зберегти свою державність і захиститися від вторгнення.

«Ми не воюємо. Ми боремося за своє життя», – акцентував Президент.

Глава держави зазначив, що окремі країни демонструють утому від війни в Україні через внутрішні економічні проблеми, які спровокувала російська агресія.

«Важливий момент – донести всім, що це не наша війна, ми боремося за всіх вас. Не ця війна викликала кризу – це Росія спеціально створює кризу, щоб послабити вашу підтримку та звинуватити Україну. І моє завдання – робити все, щоб підтримка світу для України не послабилася», – сказав Володимир Зеленський.