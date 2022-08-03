МВС та UNFPA за підтримки першої леді запустили мобільний додаток для виклику поліції у випадках домашнього насильства

Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція України у партнерстві з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) презентували мобільний додаток для жінок, які постраждали від домашнього, гендерно зумовленого насильства або перебувають у групі ризику. Проект реалізовано за підтримки Посольства Великої Британії в межах «Партнерства Біарриц», до якого Україна приєдналася з ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Додаток полегшить отримання допомоги для тих жінок, які не мають змоги зателефонувати в поліцію через фізичні особливості (наприклад особи з порушенням слуху), тотальний контроль особистого життя, відсутність коштів на рахунку тощо. Основною його перевагою є прямий зв’язок із поліцією через кнопку SOS, без дзвінка на 102 та з автоматичним визначенням місця перебування постраждалої за допомогою геолокації.

В Україні кожна п’ята жінка стикалася з домашнім насильством. Після початку повномасштабної війни проблема насильства над жінками стала, на жаль, ще більш прихованою. Презентація додатка відбулася за підтримки Олени Зеленської.

«Наше протистояння російському агресору – не привід забувати про невоєнне насильство, не привід применшувати його шкоду чи думати, що буде якийсь спеціально визначений час для боротьби з ним. Навпаки, цей час – саме зараз. Нині, коли всі ми, вся країна знає, як це страшно й боляче – зіткнутися з агресором, ми як ніколи добре можемо зрозуміти постраждалих від домашнього насильства. І маємо їм допомогти. Після всього, що переживає наша країна, ми не будемо терпимими до насильства вже ніколи. До будь-якого насильства у будь-якій формі», – заявила Олена Зеленська.

Концепція додатка робить його цілком непримітним для кривдника, що дає змогу постраждалій без остраху встановити та використовувати застосунок на своєму смартфоні. Зовнішній інтерфейс розробки замасковано під звичайний додаток. Кнопку виклику поліції, корисну інформацію та контакти інших служб допомоги у випадках домашнього або гендерно зумовленого насильства можна знайти лише у прихованому інтерфейсі, доступ до якого має виключно власниця смартфона.

«Будь-яке насильство – а домашнє насамперед – неприпустиме в цивілізованій країні. Тож запуск додатка, щоб постраждала від насильства жінка могла непомітно й оперативно викликати поліцію, системна робота правоохоронців із правозахисними організаціями та фокус на громадській безпеці допоможуть багатьом українським сім’ям здолати виклики та зміцніти у своїх родинних стосунках», – наголосив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Мобільний додаток створено у партнерстві з Фондом ООН у галузі народонаселення та за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Завантажити його можна і в Google Play, і в App Store.

«Домашнє насильство – дуже складна проблема, і часто жінки не звертають уваги на «дрібниці», як-от контроль телефона, перевірка особистих повідомлень чи обмеження кола спілкування. Застосунок стане у пригоді саме тим, хто вже опинився в такій ситуації й потребує «тихих» рішень у пошуку допомоги: без дзвінка, без історії пошуку в браузері, без необхідності спілкування з оператором», – зазначив представник UNFPA в Україні Хайме Надаль.

«Ми у UNFPA доносимо до жінок і дівчат, чоловіків і хлопців, що будь-яке насильство неприйнятне», – додав він.

Назву додатка не розголошують задля безпеки жінок, які ним користуватимуться. Дізнатися подробиці щодо назви та встановлення можна, зателефонувавши на гарячу лінію 116-123. Міністерство внутрішніх справ та Фонд ООН у галузі народонаселення планують поширення інформації про додаток серед тих жінок, яким він потрібен, з повагою до їхньої безпеки та конфіденційності.

«Ми прагнемо максимально убезпечити постраждалу, зробити допомогу доступною. Для когось наш застосунок, можливо, стане тим самим «рятівним колом». Його основна мета – дати постраждалим, найчастіше жінкам, змогу звернутися по допомогу без дзвінка на 102, без необхідності говорити вголос з оператором, шукати інформацію в Інтернеті, безпечно та швидко», – зазначила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.