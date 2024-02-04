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На Дніпропетровщині Володимир Зеленський ознайомився з роботою центру підготовки, де тренуються мобільні вогневі групи

5 лютого 2024 року - 11:59

На Дніпропетровщині Володимир Зеленський ознайомився з роботою центру підготовки, де тренуються мобільні вогневі групи

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський відвідав центр підготовки, де відбувається тренування мобільних вогневих груп.

Глава держави ознайомився з умовами проживання та проходження служби військовослужбовцями.

Президентові доповіли про стан укомплектування мобільних вогневих груп. Він поспостерігав за процесом навчання у спеціалізованих класах мультимедійних тренажерів ПТРК «Фагот» та ПЗРК «Ігла», а також за виконанням особовим складом мобільних вогневих груп вправ із практичних стрільб.

Володимир Зеленський також вручив державні нагороди військовослужбовцям регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід» Збройних Сил України та оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ.

«Хочу подякувати вам за знищення повітряних цілей ворога, за захист нашої держави, наших сімей, за захист України. Бажаю вам міцного здоров’я і тільки перемоги. Тільки вперед! Слава Україні!» – сказав Президент, звертаючись до військовослужбовців.

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Робоча поїздка Президента України до Запорізької та Дніпропетровської областей

4 лютого 2024 року - 14:03
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