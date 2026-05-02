Продовжуємо нашу роботу з партнерами, очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – звернення Президента
Продовжуємо нашу роботу з партнерами, очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – звернення Президента

2 травня 2026 року - 15:14

На полях саміту Європейської політичної спільноти відбулася зустріч у Вашингтонському форматі

4 травня 2026 року - 11:33

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії

3 травня 2026 року - 20:29

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили боротьбу з російським тіньовим флотом та оборонну підтримку України

3 травня 2026 року - 20:22

Оборонна допомога та євроінтеграція: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Фінляндії

3 травня 2026 року - 20:13

Робочий візит Президента України до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти
Робочий візит Президента України до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти

3 травня 2026 року - 19:25

На полях саміту Європейської політичної спільноти відбулася зустріч у Вашингтонському форматі

4 травня 2026 року - 11:33

На полях саміту Європейської політичної спільноти відбулася зустріч у Вашингтонському форматі

У Єревані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із партнерами у Вашингтонському форматі.

У зустрічі взяли участь Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Детально обговорили посилення ППО: виробництво необхідних європейських систем і ракет, підтримку програми PURL та можливості забезпечити Європу власними антибалістичними засобами. Президент України наголосив, що Європа повинна мати власні можливості реагувати на балістичні загрози.

Перед зустріччю Марк Карні оголосив про додаткові 200 млн дол. на програму PURL. Марк Рютте запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей.

Дуже предметно говорили про дипломатію. Президент зазначив, що є очевидна пауза в тристоронніх перемовинах, яка виникла через війну в Ірані.

Лідери обговорили, як активізувати переговорний процес, контакти зі США та роль Європи. Учасники зустрічі мають спільний погляд: позиції Європи повинні бути почуті та враховані, тому має бути місце для Європи за столом перемовин.

Окрема увага – ситуації на фронті. Президент поінформував про втрати росіян, які сягають 35 тис. осіб на місяць. Усі партнери відзначили, що позиції України зараз значно міцніші, а також роботу України з країнами Близького Сходу та регіону Затоки.

Глава держави розповів партнерам про загрози з боку Росії – на основі даних української розвідки.

Крім того, говорили про енергетичну підтримку України та захист обʼєктів енергетичної інфраструктури. Президент подякував Євросоюзу за розблокування фінансового пакета на 90 млрд євро. Володимир Зеленський наголосив: Україна розраховує, що кошти почнуть надходити найближчим часом. Частину з них спрямують на те, щоб можна було якомога швидше розпочати реалізацію планів стійкості для підготовки до зими.

Робочий візит Президента України до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти

3 травня 2026 року - 19:25
