Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами: як і завжди, потрібні результати – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогоднішній день був майже весь присвячений відновленню в наших регіонах: всюди залучені необхідні сили громад, комунальних служб, енергокомпаній. ДСНС України – окрім реальної допомоги у всіх регіонах, яка вже надається, – формує ще резервні сили. Це зведені енергетичні групи, які зможуть оперативно підключатись на додачу до вже наявних сил. Працюють і бригади Укрзалізниці, більше сорока бригад, і кількість буде збільшена до шістдесяти – вони залучаються саме для роботи в столиці.

Зараз саме в Києві досі найбільш складно по більшості показників. Це стосується і електрики, і опалення. Нафтогаз теж збільшить кількість бригад, які допомагають саме Києву. МВС України забезпечує роботу достатньої на сьогодні кількості пунктів обігріву: більше двохсот таких пунктів у Києві, і майже дев’ять тисяч людей звернулись за добу. Працює програма пакунків тепла, і станом на цей час, на цей тиждень майже 40 тисяч пакунків видано в тих районах, де потреба найбільше.

Також я хочу подякувати всім, хто працює на інфраструктуру й відновлення на Київщині, Сумщині, у Чернігівській області, у Харкові, Запоріжжі, на Дніпровщині, в інших областях Центральної України, і, зокрема, багато роботи саме зараз на Полтавщині, також на Донеччині. Дякую всім, хто працює справді ефективно на відновлення у Вінницькій області, на Франківщині, Львівщині, Волині, у Кропивницькому та області, в Одесі та області. Окрема вдячність – нашим енергетикам, нашим комунальникам та кожному, хто працює в Херсоні, у Миколаєві заради спільної нашої стійкості в Україні.

Важливо, що всюди вдається підтримувати необхідну логістику. Російська армія й цей тиждень майже кожного дня завдає ударів по залізниці. Сьогодні був прицільний удар на Чернігівщині по потягу, який сьогодні ж мав везти людей. Днями перед тим були удари по залізниці на Харківщині, Дніпровщині. Я хочу подякувати всім, хто захищає українську залізницю та забезпечує постійну, безперебійну роботу нашої Укрзалізниці.

Сьогодні варто окремо відзначити роботу всіх тих рятувальників, які в будь-який час, у будь-яку погоду, за будь-яких обставин і під обстрілами працюють разом з енергетиками, разом з усіма, щоб люди могли жити. За цей тиждень проявили себе найбільше працівники ДСНС України, які задіяні в роботах саме на енергетичних об'єктах: це Василь Ващенко, Сергій Губенко, Руслан Дубик, Максим Єпіфанов, Сергій Ковальчук, Анатолій Коломієць, Олександр Кожара, Олександр Микода, Руслан Плахтієнко, Володимир Стрельчук, Іван Тимченко, Дмитро Ткаченко, Іван Хмельницький, Євген Шепетун, Михайло Чорнокалов. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам, кожному й кожній, хто своєю роботою забезпечує Україні можливість вистояти цими днями, цією зимою!

І, звісно, кожен із наших партнерів має усвідомлювати і свою силу, свою можливість підтримати Україну та захистити життя. Ракети для ППО потрібні кожен день. Захист від російської балістики потрібен кожен день. Сьогодні знов була балістика по Київщині. Жодна країна у світі не повинна залишатися наодинці й без допомоги в умовах таких ударів і такої війни. Я хочу подякувати всім, хто з Україною. Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами. Як і завжди, потрібні результати. Результати мають бути.

Слава Україні!