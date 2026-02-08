Президент подякував рятувальникам, які працюють над ліквідацією наслідків російських ударів по українських ТЕЦ і ТЕС та відновлюють електропостачання

Президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, що залучені до робіт на енергетичних обʼєктах і проявили себе найбільше за цей тиждень.

«Сьогодні варто окремо відзначити роботу всіх тих рятувальників, які в будь-який час, у будь-яку погоду, за будь-яких обставин і під обстрілами працюють разом з енергетиками, разом з усіма, щоб люди могли жити», – сказав Глава держави у вечірньому зверненні.

Президент відзначив працівників Головного управління ДСНС України в Києві: начальника рятувального відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Анатолія Коломійця, рятувальників рятувального відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Володимира Стрільчука та Василя Ващенка, машиніста електростанції частини інженерного забезпечення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Євгена Шепетуна, командира краново-підйомного відділення частини інженерного забезпечення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Михайла Чорнокалова.

Володимир Зеленський також подякував працівникам Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України: водієві частини інженерного забезпечення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Олександру Кожарі, старшому водієві частини інженерного забезпечення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Руслану Дубику, начальнику групи аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Сергію Ковальчуку, рятувальнику аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Сергію Губенку та рятувальнику-мотористу аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Максиму Єпіфанову.

Усі вони брали участь в аварійно-відновлювальних роботах під час розбирання та демонтажу конструкцій ТЕЦ у Києві, зруйнованих унаслідок російських обстрілів. Це дало змогу відновити обладнання та запустити енергогенерувальний обʼєкт.

У Головному управлінні ДСНС у Київській області працівники, що були залучені до робіт на Трипільській ТЕЦ, – це рятувальники рятувального відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення Дмитро Ткаченко, Олександр Микода та Іван Хмельницький, командир відділення 46-ї державної пожежно-рятувальної частини Іван Тимченко та пожежний 46-ї державної пожежно-рятувальної частини Руслан Плахтієнко.

«Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам, кожному й кожній, хто своєю роботою забезпечує Україні можливість вистояти цими днями, цією зимою!» – наголосив Президент.