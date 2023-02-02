Нам в Україні потрібно говорити в один голос зі світом щодо постачання для оборони та посилювати тиск на Росію – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні протягом дня не бракувало заяв і коментарів, не було дефіциту новин, особливо в дипломатичній площині.

Тому сьогоднішній звіт – недовгий. І почну з того, про що поки не повідомляли.

Провів сьогодні засідання Ставки, вперше – у подвійному форматі.

Спочатку – традиційний повний склад Ставки. Розглянули ситуацію на фронті, намагання Росії посилити тиск на Донбасі. Забезпечення армії. Підготовка кадрів та інші питання постійної уваги Ставки.

А потім, у другій половині дня – додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови.

Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них іще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють.

Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо: посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням – нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію.

Ворог має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях.

Це важке завдання для нас. Але ми повинні його виконати.

Продовжуємо й нашу боротьбу з внутрішнім ворогом. Дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора й усім тим, хто ще залучений до очищення нашої держави. Нові кроки будуть.

Сьогодні в межах переговорів із Президенткою Єврокомісії та членами Колегії Єврокомісії ми досягли дуже важливих взаєморозумінь. Про те, що тільки разом сильна Україна і сильний Євросоюз здатні захищати життя, яке ми цінуємо.

Про те, що Україні потрібна незмінна та повна підтримка в захисті від Росії.

І про те, що ми маємо нашою подальшою інтеграцією давати енергію й мотивацію нашому народу боротися попри будь-які перешкоди й загрози.

Я вірю, що Україна заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС.

І я дякую пані Президентці Єврокомісії та її колегам і нашим друзям у ЄС за відчутну підтримку на шляху інтеграції та в захисті нашої держави й людей.

Це військова, фінансова, енергетична та соціальна підтримка. І це зміни, якими ми забезпечуємо більше взаємодії між нашими інституціями – України та ЄС.

Завтра – другий євроінтеграційний день цього тижня. Відбудеться саміт Україна – ЄС. Готуємося.

І ще одне.

Сьогодні взяв участь у Національному молитовному сніданку у Вашингтоні. Це щорічна подія, яка об’єднує найбільш потужних представників американської держави й суспільства. Був Президент Байден, були сенатори й члени Палати представників, лідери релігійних громад та різних політичних спільнот.

Закликав їх робити все, що можемо, і так, як мусимо, у протистоянні російському злу, щоб силою своїх дій доповнити силу наших молитов.

Молитов про порятунок від зла, про перемогу над загарбниками й про мир для всіх наших людей – у всіх містах і громадах вільної України.

Я дякую кожному нашому воїну! Усім солдатам і матросам, сержантам і старшинам, офіцерам і генералам! Усім, хто стійкий!

Я дякую всім, хто допомагає Україні! Хай будуть почуті всі, хто молиться за нашу перемогу!

Слава Україні!