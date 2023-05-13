Намагання обійти санкції має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та миру – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні в нас – санкційний день. Затверджено пʼять санкційних пакетів, які ми дуже ретельно готували цими тижнями в РНБО, Кабінеті Міністрів, Офісі, у наших спеціальних службах.

Перше – це пакет, що стосується «Запоріжсталі». Блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, що існував завдяки різним підставним та офшорним особам. Частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована й працюватиме заради України та українців.

Ми не залишимо жодного звʼязку держави-терориста в Україні, який вона може використовувати проти нашої держави, проти нашої економіки чи проти наших людей.

Окрім цього, затверджено санкційні пакети, які продовжують наш курс на ізоляцію та блокування російської військової промисловості.

Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста й повʼязаних із Росією стають мішенню для глобальної ізоляції. Дуже активно працюємо з партнерами, щоб усі, хто фактично виробляє цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку й технології в руки терористів, – щоб вони всі були роздавлені світом.

Дякую всім, хто допомагає Україні тиснути на Росію за цю війну, а також блокувати намагання держави-терориста обходити санкції. Впевнений, це має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та міжнародного миру – намагання обійти санкції, що запроваджені для обмеження ресурсів агресії, або сприяння в цих намаганнях.

Провів сьогодні засідання Ставки. Були важливі доповіді командувачів оперативних напрямків. Особливо відзначу доповідь генерала Сирського та генерала Тарнавського – командувачів ОСУВ «Хортиця» і «Таврія» відповідно. Була доповідь Головкома Залужного, міністра оборони Резнікова, міністра стратпрому Камишіна.

Що важливо розуміти зараз? Окупанти вже внутрішньо готові до поразки.

Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалося на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати.

Я дякую кожному й кожній, хто знищує ворога! Дякую всім, хто попри будь-які складнощі повертає Україні нашу землю! Готуємося додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора та відновити мир.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Британії Сунаком. Дякую тобі, Ріші, за незмінну підтримку й саме ті кроки, які дають усьому світу зрозуміти, що Сполучене Королівство завжди буде лідером.

Ми обговорили нашу теперішню взаємодію у зброї, нашу подальшу оборонну взаємодію, а також дипломатичні кроки, які маємо зробити разом, щоб наблизити нашу спільну перемогу.

Щоб гарантувати: хто б не був агресором проти вільного світу, він завершить такою ж ганьбою, як Кремль.

Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою, на бойових постах та на бойових завданнях! Я дякую всім, хто тренує наших бійців! Я дякую всім, хто лікує й відновлює українських воїнів після поранень!

Слава Україні!