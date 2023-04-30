Окупанту точно не вдасться відібрати у нас мир, який є природньою частиною українського характеру – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні ми в Україні відзначаємо професійний день наших воїнів-прикордонників.

Вони дали перший бій окупанту на сході, вони міцно тримають кордон – від Волині до Харківщини, і вони обовʼязково повернуться в усі пункти нашого державного кордону на Донбасі та в Криму. Обовʼязково настане день, коли знов буде цілком звичною справою український прикордонний контроль для пасажирів у міжнародних аеропортах нашого Донецька та Сімферополя.

Окупанту точно не вдасться відібрати у нас мир, який є природньою частиною українського характеру… Мир і прагнення волі – для всієї нашої держави, для всіх наших регіонів, міст і громад. Обовʼязково здобудемо.

Хочу зараз особливо відзначити наших воїнів-прикордонників, які разом із усіма силами оборони та безпеки України захищають нашу державу і наших людей в боях на Донбасі… Найбільш жорстокі напрямки… Марʼїнський, Бахмутський, Лиманський… Дякую вам, воїни!

Окремо відзначу бійців Луцького прикордонного загону, які боронять Авдіївський напрямок… Дуже потужно! Дякую вам!

Південні напрямки, де підрозділи наших прикордонників завжди ефективно «мінусують» окупанта… Дякую вам! Дякую військовослужбовцям Харківського, Сумського та Чернігівського загонів, які захищають наш кордон із державою-терористом! Дякую всім, хто укріплює наш кордон на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Київщині!

Говорив із Президентом Франції Макроном – як завжди, тривало і змістовно. Координуємо наші позиції – щоб дати ще більше сили нашим воїнам і щоб прискорити завершення війни нашою перемогою. Я вдячний Франції й Еммануелю особисто за підтримку нашої держави, наших людей. Зараз, у цій розмові, пан Президент підтвердив для України постачання саме того, про що я звертався у минулій розмові. Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Дякую за цей збройний пакет!

Дуже важливо – щоб Росія отримувала постійно сильніші сигнали, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору. І щоб якнайбільше глобальних гравців були абсолютно принциповими у дотриманні режиму санкцій проти Росії за терор.

Я дякую кожному і кожній у світі, хто допомагає посилювати ізоляцію терористів і зупиняти будь-яке постачання терористам зброї, її компонентів, хто працює для блокування ВПК Росії і для посилення оборонних можливостей всієї Європи.

За підсумками цього тижня хочу особливо подякувати нашим партнерам із Данії – за «Цезарі»; зі Словенії – за бронетехніку; з Іспанії – за танки; з Німеччини – за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО…

Дякую Америці за фінансування обсягом 1 млрд 250 млн доларів для підтримки нашого бюджету та стійкості.

Дякую Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах. Дякую Італії за активність заради скорішої відбудови нашої держави. Дякую Хорватії за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень у боях…

Обовʼязково у максимальній єдності, зберігаючи максимальну принциповість для захисту наших спільних цінностей та максимально швидко виконуючи оборонні домовленості – всі разом в Україні, в Європі, у світі, – зможемо не дати Росії затягнути війну і відновимо нормальний справедливий мир.

Слава всім, хто в бою заради України!

Світла памʼять усім нашим героям різних часів, які віддали своє життя за незалежність!

Слава Україні!