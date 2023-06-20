Олена Зеленська: Дивлячись на єврейський народ, віримо, що віднайдемо справедливість і для українського народу

У другий день візиту до Держави Ізраїль дружина Президента України Олена Зеленська відвідала «Яд Вашем» – Меморіальний комплекс історії Голокосту в Єрусалимі, заснований 1953 року з метою увічнення пам’яті євреїв – жертв нацизму.

Разом із головою правління комплексу Дані Даяном і членом наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Натаном Щаранським перша леді України взяла участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голокосту.

Також за участю Олени Зеленської та представників Посольства України в Ізраїлі в Меморіальному комплексі «Яд Вашем» відбувся запуск українського аудіогіда – 66-го за ліком у межах проекту першої леді з поширення української мови у світових пам’ятках.

«Кожен із таких гідів – не лише про зручність для туристів. Він про те, що українська мова посідає почесне місце в переліку основних світових мов, якими «говорять» найпотужніші культурні пам’ятки. Про те, що наша мова звучить дедалі голосніше, нагадуючи світові про народ, який просто зараз бореться за право на існування. Тож у цього аудіогіда є й світоглядна функція. Дивлячись на єврейський народ, ми віримо, що віднайдемо свою справедливість. І так само гідно збережемо пам’ять про кожного українця, чиє життя забрав агресор», – наголосила дружина Президента.

Крім того, Олена Зеленська разом із мером Єрусалима Моше Ліоном взяла участь у відкритті алеї, названої на честь українського подружжя Щепанюків – Праведників народів світу. Це почесне звання присуджується Державою Ізраїль тим, хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення на окупованій нацистами території Європи.

Подружжя Юлії та Романа Щепанюків із Борислава Львівської області під час нацистської окупації України переховувало у своєму будинку сусідську родину Вайсів. Це тривало до вигнання нацистів із міста в 1944 році. Після війни родина Вайсів переїхала до Ізраїлю, де один із синів, Шевах Вайс, став політиком – обіймав посаду Спікера Кнесету, був Послом Держави Ізраїль у Польщі.

«Людей, визнаних Праведниками народів світу, в Україні понад 2600. І зараз частина з них, як і всі українці, переживають війну та загрозу. Знову. Страшно усвідомлювати, що це повторюється в їхньому житті, що знову посеред Європи нищать цілий народ. Коли зло повертається у світ, саме такі прості людські приклади, як історія Щепанюків, дають надію, що в найтемнішу мить існують допомога, самопожертва, підтримка. Що кожна людина, кожна родина може протистояти й зрештою перемогти», – сказала перша леді України.

Олена Зеленська також провела зустріч із дружиною Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Сарою Нетаньягу. Сторони обговорили досвід Ізраїлю у створенні та використанні системи раннього сповіщення про повітряну загрозу, яка дає змогу точніше інформувати громадян про небезпеку.

«Також звернулася із запитом по допомогу з боку ізраїльських епідеміологів у подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС, що загрожує всій країні екологічною катастрофою. Пані Нетаньягу – психолог за фахом і працювала, зокрема, з дітьми, які пережили жахливі події, як-от терористичні атаки, втрата батьків та інші ситуації, пов’язані з воєнними діями. Тож не оминули в розмові тему наших дітей, яких агресор травмував психологічно й фізично, і шляхів їх реабілітації», – розповіла перша леді України.