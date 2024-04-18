Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Президент під час спеціального засідання Європейської ради: Початок сьогоднішнього дня відображає нашу ключову потребу зараз – потребу у ППО
Президент під час спеціального засідання Європейської ради: Початок сьогоднішнього дня відображає нашу ключову потребу зараз – потребу у ППО

18 квітня 2024 року - 00:41

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський зустрівся з єврейською громадою напередодні свята Песах

18 квітня 2024 року - 19:15

Олена Зеленська: Харчування дітей має бути здоровим, саме про це має бути кожен рецепт, кожна закупівля, кожна страва

18 квітня 2024 року - 18:32

Позиція України щодо притягнення Росії до відповідальності за агресію залишається незмінною – Ірина Мудра

18 квітня 2024 року - 17:57

Посилення ППО, зброя для воїнів та санкції проти РФ: Президент звернувся до країн – учасниць засідання Європейської ради

18 квітня 2024 року - 00:49

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента з представниками іудейських релігійних організацій з нагоди свята Песах
Зустріч Президента з представниками іудейських релігійних організацій з нагоди свята Песах

18 квітня 2024 року - 16:26

Перейти до всіх галерей

Олена Зеленська: Харчування дітей має бути здоровим, саме про це має бути кожен рецепт, кожна закупівля, кожна страва

18 квітня 2024 року - 18:32

Олена Зеленська: Харчування дітей має бути здоровим, саме про це має бути кожен рецепт, кожна закупівля, кожна страва

Перша леді України взяла участь у презентації нового збірника рецептур для шкільних їдалень від Євгена Клопотенка.

Його представила команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту CultFood Євгена Клопотенка. Збірник розроблений на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яку реалізують за ініціативою Олени Зеленської.

«Коли кажуть «рецепт від Клопотенка», уся країна знає, про що йдеться. Вдячна йому за те, що свого часу він, відомий кухар, долучився до реформи шкільного харчування. Євген підсилив реформу й навіть став її міфом. Наприклад, досі існує міф, що всі його рецепти обов’язкові до виконання. Насправді ця чудова, зрозуміла й детальна книжка – це допомога, натхнення для тих, хто готує шкільні обіди, щодня годує дітей. Вона – дуже крута база й підказка, але ніхто нікого не примушує готувати виключно за нею», – зауважила дружина Президента.

Збірник складається з рецептів понад 600 страв, із них 80 – без лактози та глютену. Вони і з української, і зі світової кухні. Усі рецепти узгоджені з вимогами відповідної постанови Кабінету Міністрів.

Також у ньому, крім покрокових рецептів, є технологічні карти, приклади подачі та оформлення. Страви можна готувати на будь-якому обладнанні. Олена Зеленська наголосила, що вже багато кухарів, які навчалися в кулінарних хабах реформи, готують за власними рецептами, відповідно до місцевих особливостей і потреб.

«Головне, що має залишитися незмінним для всіх нас, – це сама ідея реформи, те, заради чого все й починалося: харчування дітей має бути здоровим. Саме про це має бути кожен рецепт, кожна закупівля, кожна страва. Ми хочемо виростити людей з уявленням про здорову їжу та здоровими харчовими звичками. В ідеалі – здорове покоління», – акцентувала перша леді.

У заході також узяли участь: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн, голова Національної асоціації громадського харчування та керівник проєктного офісу реформи шкільного харчування Орест Степаняк, шеф-кухар Євген Клопотенко та керівник офісу впровадження українсько-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я» в Україні Галина Майструк.

в
Відео
Версія для друку