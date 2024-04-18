Олена Зеленська: Харчування дітей має бути здоровим, саме про це має бути кожен рецепт, кожна закупівля, кожна страва

Перша леді України взяла участь у презентації нового збірника рецептур для шкільних їдалень від Євгена Клопотенка.

Його представила команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту CultFood Євгена Клопотенка. Збірник розроблений на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яку реалізують за ініціативою Олени Зеленської.

«Коли кажуть «рецепт від Клопотенка», уся країна знає, про що йдеться. Вдячна йому за те, що свого часу він, відомий кухар, долучився до реформи шкільного харчування. Євген підсилив реформу й навіть став її міфом. Наприклад, досі існує міф, що всі його рецепти обов’язкові до виконання. Насправді ця чудова, зрозуміла й детальна книжка – це допомога, натхнення для тих, хто готує шкільні обіди, щодня годує дітей. Вона – дуже крута база й підказка, але ніхто нікого не примушує готувати виключно за нею», – зауважила дружина Президента.

Збірник складається з рецептів понад 600 страв, із них 80 – без лактози та глютену. Вони і з української, і зі світової кухні. Усі рецепти узгоджені з вимогами відповідної постанови Кабінету Міністрів.

Також у ньому, крім покрокових рецептів, є технологічні карти, приклади подачі та оформлення. Страви можна готувати на будь-якому обладнанні. Олена Зеленська наголосила, що вже багато кухарів, які навчалися в кулінарних хабах реформи, готують за власними рецептами, відповідно до місцевих особливостей і потреб.

«Головне, що має залишитися незмінним для всіх нас, – це сама ідея реформи, те, заради чого все й починалося: харчування дітей має бути здоровим. Саме про це має бути кожен рецепт, кожна закупівля, кожна страва. Ми хочемо виростити людей з уявленням про здорову їжу та здоровими харчовими звичками. В ідеалі – здорове покоління», – акцентувала перша леді.

У заході також узяли участь: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн, голова Національної асоціації громадського харчування та керівник проєктного офісу реформи шкільного харчування Орест Степаняк, шеф-кухар Євген Клопотенко та керівник офісу впровадження українсько-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я» в Україні Галина Майструк.