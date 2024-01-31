Олена Зеленська під час візиту до Латвії: Разом зі світом шукатимемо нові шляхи для порятунку українських дітей

Перша леді України Олена Зеленська прибула з візитом до Латвії для участі в міжнародній конференції, присвяченій поверненню депортованих українських дітей.

Конференція «Війна Росії проти дітей» відбудеться в Ризі 1 лютого. У ній візьмуть участь політики та правозахисники з різних країн. Україна розраховує на активну позицію міжнародної спільноти та дієву міжнародну підтримку, а також очікує на додаткові пропозиції та розширення кола партнерів, які працюватимуть над питанням повернення українських дітей.

У межах візиту Олена Зеленська зустрілася з Президентом Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом.

«Дякую вам та всьому латвійському народові за підтримку, яку Латвія надає Україні, та вагомий внесок у протидію повномасштабному російському вторгненню», – сказала вона.

Перша леді України також подякувала за надання гуманітарної допомоги як державі, так і безпосередньо громадянам: «З особливою вдячністю хочу відзначити прийняття Латвією вже понад 58 тисяч громадян нашої країни, які були змушені залишити батьківщину в пошуках притулку від війни. Серед них – понад 20 тисяч дітей віком до 18 років. На сьогодні в Латвії навчається більш ніж тисяча українських студентів та майже три тисячі школярів. У цьому контексті хочу подякувати за можливість навчання українських дітей у закладах освіти Латвії на тих самих правах, що й латвійці».

Перша леді наголосила, що Україна також дуже цінує допомогу Латвії у лікуванні та реабілітації українських військових. Уже понад 270 воїнів отримали таку допомогу та змогли покращити своє здоров’я (25 січня прибула нова група – 25 осіб).

Латвія також бере дієву участь у відновленні України та реалізації проєктів з відбудови в Чернігівській області. Торік вдалося встановити 12 модульних будинків, купити обладнання для закладів освіти Чернігова, дизельні генератори для обласного центру, здійснити реконструкцію п’яти освітніх і медичних закладів у області.

«Цінуємо активну підтримку з боку Латвії Української формули миру Президента Володимира Зеленського, зокрема таких її пунктів, як «Продовольча безпека», «Звільнення всіх полонених і депортованих», «Повернення справедливості», «Недопущення ескалації». Окремо хочу подякувати Латвії за рішення провести міжнародну конференцію, присвячену темі викрадених Росією українських дітей. Тема конференції, на жаль, залишається вкрай актуальною. Попри надзусилля тих, хто протягом останніх двох років рятує маленьких українців із російського полону, лише 388 із них вдалося повернути на батьківщину. Ми маємо разом зі світом шукати нові шляхи для цього», – зазначила Олена Зеленська.

Дружина Президента України також зустрілася з Прем’єр-міністеркою Латвійської Республіки Евікою Сілінею. Вона подякувала очільниці уряду Латвії за особисту участь в організації лікування українських дітей та зустрічі з тими, хто прибуває до Латвії для отримання медичної допомоги.

«Ми вдячні за те, що з перших днів російського вторгнення в Україну Латвія надає медичну підтримку українським дітям для покращення їхнього фізичного та психічного здоров’я», – зауважила перша леді.

Крім того, Олена Зеленська разом з міністром закордонних справ Латвії Кріш'янісом Каріньшем зустрілася з представниками латвійської та української громад. На зустрічі були присутні представники понад 90 громадських і державних організацій, які долучилися до допомоги Україні під час російської агресії.

«Вся ваша країна, вся її людяність і небайдужість ніби втілилися в цьому залі зараз. І як же багато серед організацій та спілок тих, дата створення яких – 2022 рік. Це свідчить про вашу допомогу та співчуття краще за будь-які слова. Я хочу сказати дякую водночас і всій вашій країні, і кожному з вас», – наголосила Олена Зеленська у зверненні до присутніх.

Дружина Президента також звернулася до української спільноти.

«Підприємці, вчителі, науковці, митці з нашої діаспори, люди різних професій, яких єднає батьківщина в серці. Хочу подякувати всім їм за те, що допомагають співвітчизникам в Україні та тут. Країна чекає вдома всіх, хто полишив дім через війну – щоб вам було куди повернутися, щоб вас чекали можливості, впевненість та повноцінне життя», – сказала перша леді.

Вона відзначила важливість міжнародної конференції, присвяченої депортованим до Росії українським дітям: «На ній проситиму весь світ діяти швидше. Навіть день у полоні – забагато для дитини. Не кажучи про роки. І проситиму говорити голосніше. Не можна жити, ніби нічого не відбувається, коли десь страждають діти, забрані з дому силоміць. Бо страждає дитинство та майбутнє не тільки наше – усього світу».