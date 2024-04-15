Олена Зеленська в Данії зустрілася з представниками благодійних фондів та бізнесів

Під час відвідання Королівства Данія перша леді України з командою Фундації Олени Зеленської зустрілася з представниками данського бізнесу та благодійних організацій.

«Моя Фундація ставить за мету відновити та покращити життя людей в Україні вже зараз. Нам важко, але, на щастя, ми не самі. Від початку заснування Фундація об’єднала меценатів із 25 країн світу. Щаслива, що серед наших партнерів вже є представники данського бізнесу, завдяки яким вдалося реалізувати кілька важливих ініціатив. Вірю, що після сьогоднішньої зустрічі коло данських друзів України та Фундації стане більшим», – розповіла вона.

Олена Зеленська запропонувала партнерам узяти участь іще у двох проєктах Фундації. Один із них – «Адреса дитинства». Це будівництво житла для багатодітних прийомних родин. За її словами, торік в Україні усиновили понад 900 дітей, ще близько 2500 українців пройшли навчання та готові стати прийомними батьками, 518 – створили великі прийомні родини.

«Але головне, що потрібно таким сім’ям, – гідне житло. Саме на підтримку великих прийомних родин спрямований проєкт Фундації, який має символічну назву «Адреса дитинства», – зазначила перша леді.

Вона наголосила, що принаймні 80 таких родин залишилися без житла через російське вторгнення. У межах проєкту Фундація будує для них нове.

«У нові, спеціально побудовані та облаштовані будинки, ми вже заселили шість таких родин. А ще вісім отримають свої ключі до кінця травня. Тож перша хвиля цього проєкту добігає кінця. А потреба в житлі залишається ще для понад 60 таких родин», – акцентувала Олена Зеленська.

Другий нагальний проєкт Фундації – відновлення дитячого творчо-спортивного центру в Бородянці.

«Це героїчне місто дуже постраждало під час 38-денної окупації. Зараз у Бородянці та громаді проживають 25 тисяч людей. У місто повертається життя. Але в перші ж дні вторгнення росіяни знищили місцевий дитячий центр, який відвідували дві тисячі дітей. Весь викладацький склад центру (а це 52 викладачі) зараз продовжує заняття з дітьми. Хто де: у вцілілих школах та дитячих садках, у приватних закладах. Але вони чекають можливості знову зібратися під дахом дитячого центру», – зауважила дружина Президента.

Данські меценати вже допомагають відбудовувати лікарню в Ізюмі. Також вони долучилися до організації відпочинку для понад 1400 дітей із великих прийомних родин та передачі різдвяних подарунків ще близько 13 тисячам.