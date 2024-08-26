Олена Зеленська в Ужгороді ознайомилася з реалізацією Всеукраїнської програми ментального здоров’я

Під час візиту на Закарпаття перша леді України Олена Зеленська оглянула Центр життєстійкості, молодіжний центр Youth Hub і взяла участь у презентації регіонального плану програми «Ти як?».

Дружина Президента відвідала Центр життєстійкості – один із 22 у країні, де можна проконсультуватися щодо соціальних і юридичних питань та отримати необхідну допомогу. Цей проєкт реалізується в межах ініціативи першої леді – Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

В Ужгороді, зокрема, є притулок для постраждалих від насильства та безпечний простір для жінок і дівчат «Вільна».

«Добре, коли різні досвіди й напрацювання ось так вливаються у Всеукраїнську програму ментального здоров’я. Разом підсилюємо одне одного й країну», – зазначила Олена Зеленська.

Вона також відвідала молодіжний центр Youth Hub, відкритий цьогоріч у квітні за підтримки ЮНІСЕФ. Це простір для неформальної освіти, коворкінгу, майстер-класів і тренінгів. Тут надають підтримку й навчають молодь, як допомогти собі та оточенню. Загалом в Україні – 350 осередків такого типу.

«Нині знання, як собі зарадити та підтримати тих, хто поруч, для сучасної молоді є не менш важливими, ніж професійна освіта», – зауважила перша леді.

Крім того, вона взяла участь у засіданні робочої групи та презентації програми «Ти як?».

Дружина Президента наголосила, що за результатами аудиту в усіх 64 територіальних громадах Закарпаття доступні послуги з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки; 34 заклади первинної ланки надають пацієнтам безоплатні послуги з питань ментального здоров’я.

Водночас аудит виявив проблему нерівномірного розподілення послуг у громадах. Розв'язання цього питання – одне з головних завдань для консультантів програми.

«Мета Всеукраїнської програми ментального здоров’я – допомога якомога ближче до кожної конкретної людини. Тим більше що зараз на Закарпатті – понад 300 тисяч вимушених переселенців, яким особливо потрібна підтримка в питаннях, пов’язаних із психічним здоров’ям», – підсумувала Олена Зеленська.