Олена Зеленська закликала світ відновити справедливість щодо українських дітей

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у Justice Conference, що відбулася в Києві.

«Коли чотири роки тому почалося повномасштабне російське вторгнення, вже в перші дні народжувалися діти в бомбосховищах. Ми стежили за кожною такою історією – вони лякали й водночас давали надію, що життя сильніше за війну. Сьогодні цим дітям уже чотири. Все їхнє життя минає під звуки тривог. І російська агресія триває. Важливо використати кожну можливість, щоб нагадувати світовій спільноті про вбитих і поранених Росією дітей», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська звернула особливу увагу на проблему юних українців, яких викрала Росія. Поверненню цих дітей додому та механізмам роботи ініціативи Президента України Bring Kids Back UA була присвячена окрема панель конференції. Учасники обговорили необхідність посилення тиску на Росію, а також створення ефективної міжнародної координації, яка дасть змогу повернути дітей додому та забезпечити їх реабілітацію.

Під час відкриття цієї панелі перша леді зазначила, що в межах ініціативи Bring Kids Back UA поступово розбудовується комплексна програма реінтеграції повернених дітей.

Система психологічної допомоги розширюється як на державному рівні, так і завдяки приватним ініціативам. Зокрема, Фундація Олени Зеленської профінансувала шість змін табору «Голоси дітей» у 2024 році та ще чотири у 2025-му.

Також Фундація реалізує проєкт «Адреса дитинства», який передбачає спорудження повноцінних будинків для великих прийомних родин. Завдяки цьому 18 сімей уже отримали новий дім. Іще 20 будинків – у процесі зведення.

В Україні також діють ініціативи, спрямовані на розвиток альтернатив інтернатам. Це, зокрема, «Соціальне житло для молоді» та послуга підтриманого проживання.

«Неможливо компенсувати дітям роки дитинства, вкрадені російською війною. Але ми маємо спробувати хоча б залікувати їхні рани. Є те, без чого неможливе зцілення. Це справедливість. Лише відчуття, що світ залишається справедливим, повертає силу жити далі, будувати майбутнє, планувати, довіряти завтрашньому дню», – наголосила Олена Зеленська.