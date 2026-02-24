Президент обговорив із маршалком Сейму Польщі євроінтеграцію та енергетичну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим.

«Дуже приємно, що ви приїхали напередодні роковин початку повномасштабного вторгнення. Ви приїхали підтримати Україну, українців», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що візит маршалка Сейму свідчить про тісні відносини між Україною та Польщею і парламентами обох країн.

Володимир Зеленський і Влодзімеж Чажастий обговорили інтеграцію України до Європейського Союзу. Маршалок Сейму Польщі наголосив, що підтримує незалежність України та вступ нашої держави до Євросоюзу.

«Ми не уявляємо вільної Польщі без вільної України. Ми приїхали сказати, що зробимо все, щоб Україна увійшла якомога скоріше у Європейський Союз», – зазначив він.

Глава держави поінформував про перебіг переговорів для досягнення достойного миру, зокрема про зустрічі делегацій України, США та Росії в Женеві.

Окрему увагу приділили оборонній підтримці України. Президент зауважив, що реалізація спільних проєктів у межах програми SAFE відповідає безпековим інтересам обох країн, і також подякував Польщі за внесок у програму PURL. Крім того, сторони обговорили запуск спільних оборонних виробництв.

Глава держави та маршалок Сейму Польщі говорили й про енергетичну безпеку та підготовку до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка в червні відбудеться в Гданську.