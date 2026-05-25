Олена Зеленська під час відкриття тижня безбар’єрності розповіла про серію виставок, присвячених безбар’єрному мовленню, яку представлять по всій країні

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у засіданні Національної ради безбар’єрності разом із Прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, представниками й представницями центральних органів виконавчої влади, обласних військових адміністрацій, міжнародних партнерів та експертного середовища.

Рада відкрила щорічний Національний тиждень безбар’єрності, який проходить в Україні 25–31 травня.

Учасники засідання приділили увагу не лише підбиттю підсумків реалізації політики безбар’єрності в першому кварталі 2026 року, а й розвитку системних рішень у сфері безбар’єрного мовлення та навчання.

«На жаль, болючі штампи на кшталт “інвалід”, “даун”, “безхатько” досі живуть у заголовках, текстах, сюжетах, а значить, і мовленні читачів та слухачів. Це не означає, що суспільство не хоче змінюватися. Знання вказують напрямок, але саме звичка веде нас щодня. Тому зміни стаються тоді, коли нові дії стають звичними. А для цього за словами треба побачити людину», – наголосила Олена Зеленська.

Коректній комунікації була присвячена також лекція письменниці й засновниці ГО «Видимі» Олени Пшеничної.

Візуальне відображення безбар’єрного мовлення презентував мистецький проєкт «Безбар’єрність – це коли можеш за словами бачити людину», створений спільно з ЮНІСЕФ, ГО «Безбар’єрність», Міністерством культури України та радницею – уповноваженою Президента України з питань безбар’єрності Тетяною Ломакіною в межах ініціативи Олени Зеленської «Без бар’єрів».

Проєкт через мистецтво та публічний простір привертає увагу до важливості безбар’єрної мови та демонструє необхідність бачити передусім людину, а не її діагноз, статус чи життєві обставини.

«Серія цих виставок розгортатиметься одразу по всій країні через мережу амбасадорів безбар'єрності. І це важливо: не одна подія у столиці, а сталий діалог у громадах. Саме так змінюється культура – не зверху вниз, а всюди водночас», – зазначила перша леді.

Згідно з результатами опитування ЮНІСЕФ, 63 % українців, говорять, що побачили приклади безбар’єрних рішень у своїх громадах. Наприклад, уже 25 % людей правильно визначають інформаційну безбар’єрність, 26 % побачили економічний вимір безбар’єрності, 28 % правильно розуміють освітню безбар’єрність.