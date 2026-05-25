На місцях російських ударів по Києву в ніч на 24 травня Президент подякував усім, хто ліквідує наслідки й допомагає постраждалим

Президент України Володимир Зеленський перевірив виконання аварійних робіт на вулиці Дегтярівській та в Національному музеї «Чорнобиль» у Києві – місцях, по яких Росія завдала удару в ніч на 24 травня.

Унаслідок російського удару по житловому будинку на вулиці Дегтярівській зруйновано частину підʼїзду з 1-го по 5-й поверхи. Наразі там триває розбір завалів. Станом на зараз відомо про двох загиблих. Ще двох людей вважають зниклими безвісти. Загалом у столиці – понад 70 постраждалих. У районах міста працюють гуманітарні штаби, щоб надати підтримку всім, хто її потребує.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів Президенту, що на аварійно-пошукових роботах у Києві працюють близько 670 рятувальників та залучено понад 130 одиниць техніки. У будівлі музею тривають аварійні роботи та евакуація експонатів.

Глава держави наголосив, що росіяни били по цивільній інфраструктурі, яка не має жодного стосунку до військових цілей. Музей «Чорнобиль» відкрили менше місяця тому після реконструкції – до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

«Сьогодні вони повністю знищили його ракетним ударом, атакували лікарні, дитячі садки й школи. Ми дуже вдячні нашим героїчним рятувальникам ДСНС, нашим людям і поліцейським – вони допомагали», – зауважив Володимир Зеленський.

Цієї ночі Росія завдала комбінованого удару по Україні: застосувала 90 ракет різних типів, серед яких 36 – балістика, та 600 дронів. Основною мішенню росіян був Київ, але також атакували Київщину, Полтавщину, Кіровоградщину та Черкаси. Цей ворожий обстріл забрав життя чотирьох людей, ще близько 100 постраждалих по всій країні.