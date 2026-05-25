Президент узяв участь у церемонії перепоховання Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії перепоховання на території Національного військового меморіального кладовища полковника армії УНР, голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.

У церемонії також узяли участь: третій Президент України Віктор Ющенко, Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, парламентарі, військовослужбовці та представники громадськості.

«Зараз, коли ми на українській землі, під нашим українським прапором, під звуки української національної пісні віддаємо належну шану нашим українським героям, ми відчуваємо в серці все те, через що українці були змушені пройти, що довелося нашому народу витримати», – наголосив Глава держави.

Президент зазначив, що Андрій Мельник повернувся у вільну, сильну та горду Україну, про яку мріяв.

«Він повернувся в Україну, яка не схибить. В Україну лідерську. В Україну, яка стала далекобійною, стала далекоглядною. Він повернувся в Україну, яка обов’язково буде жити в мирі. В Україну, яку світ уже не просто хоче бачити на політичній мапі, що саме по собі немало, а яку країни світу хочуть бачити своїм другом, що є найбільше в нашій історії», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що повернення до України видатних українців, які спочивають за кордоном, обговорювалося роками, і зараз ми робимо перший крок до цього.

«Ми вже почали роботу, щоб Євген Коновалець повернувся додому й багато інших таких українців. Надзвичайно символічно, що наші українські герої сьогоднішні, які вирвали Україну з російських рук у повномасштабній війні, які вирвали її назавжди, будуть спочивати поруч з українцями з попередніх поколінь, хто теж діяв, щоб Україна була саме такою, щоб Україна була собою, щоб Україна була вільною», – сказав Президент.

Глава держави подякував усім, хто допомагає створювати пантеон українських героїв.

«Зараз із Кирилом Будановим та командою Офісу Президента, Міністерством закордонних справ, з урядом України та з усіма, хто задіяний, ми наповнюємо великим змістом слово, яке часто звучить і має звучати повноцінно, – слово повага, повага до українських героїв», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також ушанував памʼять українських воїнів, які поховані на Національному військовому меморіальному кладовищі, та поклав квіти на їхні могили. На кладовищі поховані понад 300 українських захисників, з них більш ніж 200 – невідомі. Перші поховання тут відбулися в серпні 2025 року в присутності Глави держави.

Довідка. Український національний пантеон – це багатофункціональний меморіальний, культурно-історичний та ландшафтний комплекс, який має сприяти збереженню українських державницьких традицій. У пантеоні будуть поховані видатні українці, які зробили винятковий внесок у здобуття незалежності та державної самостійності України. На території пантеону розташовуватимуться почесні поховання, меморіальні композиції, площі для пам’ятних церемоній та музейний простір.