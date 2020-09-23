Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

Ольга Стефанішина та Андрій Єрмак у Римі зустрілися з главою МЗС Італії

5 жовтня 2020 року - 19:59

Президент на зустрічі з гендиректором представництва Microsoft: Україна відкрита для розробки та втілення в життя діджитал-новацій

5 жовтня 2020 року - 18:19

Президент України здійснить офіційний візит до Великої Британії

5 жовтня 2020 року - 16:43

З вересня 2021 року жодна установа центрального органу виконавчої влади не зможе вимагати жодної довідки у громадян

5 жовтня 2020 року - 16:13

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Чернівецької області
Робоча поїздка Президента України до Чернівецької області

2 жовтня 2020 року - 13:52

Перейти до всіх галерей

Ольга Стефанішина та Андрій Єрмак у Римі зустрілися з главою МЗС Італії

5 жовтня 2020 року - 19:59

Ольга Стефанішина та Андрій Єрмак у Римі зустрілися з главою МЗС Італії

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у Римі зустрілася з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. У зустрічі також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та відновлення мирного процесу.

Луїджі Ді Майо наголосив на підтримці суверенітету й територіальної цілісності України.

Міністр закордонних справ Італії відзначив дотримання в цілому режиму припинення вогню на Донбасі та висловив сподівання на позитивні зрушення у переговорах щодо виконання Мінських домовленостей.

Під час зустрічі також було обговорено посилення двосторонніх відносин України та Італії, зокрема економічної та торговельної співпраці. Серед іншого, співрозмовники торкнулися підготовки засідання українсько-італійської Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва.

Версія для друку