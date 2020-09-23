Ольга Стефанішина та Андрій Єрмак у Римі зустрілися з главою МЗС Італії

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у Римі зустрілася з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. У зустрічі також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та відновлення мирного процесу.

Луїджі Ді Майо наголосив на підтримці суверенітету й територіальної цілісності України.

Міністр закордонних справ Італії відзначив дотримання в цілому режиму припинення вогню на Донбасі та висловив сподівання на позитивні зрушення у переговорах щодо виконання Мінських домовленостей.

Під час зустрічі також було обговорено посилення двосторонніх відносин України та Італії, зокрема економічної та торговельної співпраці. Серед іншого, співрозмовники торкнулися підготовки засідання українсько-італійської Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва.